Incendiu pe platforma Kronospan, producător de plăci pe bază de lemn din Sebeş. "Am auzit o bubuitură mare"

Un incendiu precedat, potrivit localnicilor, de "o bubuitură mare", s-a produs marţi dimineaţa pe platforma Kronospan din Sebeş, producător de plăci pe bază de lemn.



Purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) "Unirea" Alba, plutonier major Alina Marescu, a declarat, pentru AGERPRES, că s-a acţionat pentru lichidarea incendiului izbucnit la patru cicloane de rumeguş şi un filtru de praf cu şapte autospeciale de intervenţie, aparţinând inclusiv Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Sebeş şi Serviciului Privat al societăţii.



Din partea Detaşamentului Alba Iulia şi Gărzii de Intervenţie Sebeş au acţionat 25 de militari, a menţionat Marescu.



Anunţul iniţial menţiona un incendiu izbucnit la două buncăre de rumeguş.



Localnici din Sebeş au relatat, pe o reţea de socializare, că flăcările erau "imense". Aceştia au susţinut, de asemenea, că incendiul a fost precedat de un zgomot asemănător unei explozii. "Parcă s-a tras cu tunul", "am auzit o bubuitură mare" şi "am avut senzaţia că s-a mişcat patul în casă" sunt câteva din postările acestora.



La faţa locului s-au deplasat şi comisari ai Gărzii de Mediu Alba. Şeful Comisariatului, Dorin Zdrânc, a declarat, pentru AGERPRES, că nu au fost afectaţi factorii de mediu.



Kronospan este prezent la Sebeş din anul 2004 prin producţia de plăci aglomerate de lemn (PAL) şi plăci de densitate medie (MDF).



Concernul Kronospan a achiziţionat în urmă cu 13 ani de la Grupul Frati platforma industrială din Sebeş. Din acelaşi an, Kronospan operează o instalaţie de formaldehidă care produce 30.000 de tone pe an. În 2008, compania a fost amendată cu 80.000 de lei pentru că nu a anunţat autorităţile de mediu cu privire la un incident soldat cu depăşirea de două ori a valorii maxim admise la indicatorul formaldehidă.



Mii de oameni au participat în 2015 la o serie de proteste organizate în Sebeş ca urmare a intenţiei companiei Kronospan de a deschide o nouă instalaţie de formaldehidă.