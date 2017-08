Intervenție de URGENȚĂ a salvamontiștilor, după ce o mașină a căzut în prăpastie

Salvamontiștii de la Salvamont Gorj au avut o misiune foarte dificilă în masivul Parând, în zona Văii Lotrului, după ce o mașină de teren s-a răsturat în prăpastie. În mașină erau două persoane, care au suferit răni, dar care au fost transportați la echipele medicale.

”Actiune in derulare a echipei Salvamont Gorj pentru salvarea a doua persoane accidentate grav in masivul Parang , zona Vaii Lotrului , in urma rasturnarii unei masini de teren pe un drum forestier. Salvamontistii au ajuns la locul accidentului , au acordat primul ajutor medical celor doua victime si le-au pregatit pentru transportul cu ambulanta Salvamont Gorj pana in zona soselei Transalpina de unde vor fi preluate , pentru transport la spital, de catre un elicopter si o ambulanta.

Si in masivul Piatra Craiului salvamontistii din Zarnesti intervin pentru salvarea unei persoane cazut a cca 10 metri intr-o zona accidentata”, arată cei de la Salvamont. Stiri pe surse