1 Mai Muncitoresc, cu Mamaia și Vama ocupate 100%

Pe litoral sunt așteptați peste 40.000 de turiști, în minivacanța de 1 Mai, iar la munte se pregătesc deja grătarele, pentru aproape tot atât de mulți români. Mamaia și Vama Veche au un grad de ocupare de 100%, cu toate camerele deja vândute de acum două săptămâni. Și Valea Prahovei se poate lăuda cu o situație asemănătoare, cu un grad de ocupare de 90%. Se așteaptă încasări mai mari decât de Paște. La Constanța încep să circule și cursele aeriene regulate, pe patru rute interne și patru externe.

De 1 Mai există deja o tradiție care-i determină pe mai mulți români să-și cumpere minivacanțe în țară decât de Paște, pentru că vremea se încălzește, iar turiștii caută în primul rând distracția. „Este în mod tradițional o predeschidere a sezonului estival și se așteaptă mai mulți turiști decât de Paște. Dacă de Paște au plecat foarte mulți familiști în minivacanță, acum sunt cu precădere tineri care caută distracția, iar principala destinație este Litoralul românesc, de această dată”, explică Traian Bădulescu, consultant în turism. Pe locul al doilea într-un top al destinațiilor preferate de români pentru minivacanța de 1 Mai este Valea Prahovei, apoi Poiana Brașov și zona Bran-Moeciu. „Cei mai mulți și-au luat concediu de vineri până luni inclusiv, ceea ce a determinat hotelurile și agențiile să facă pachetele pentru cele trei nopți de cazare. Ne așteptăm la un număr mai mare de turiști și la încasări mai mari decât de Paște. Pe Litoral, tarifele pornesc de la 600 de lei de persoană, cu trei nopți de cazare, la hoteluri de trei stele. Prețurile sunt, în general, mai mari sau egale cu cele de la Paște, deși din oferte se elimină, în general, pensiune completă și cinele festive, însă vremea este bună, iar cererea este foarte mare, astfel prețurile fiind aproape ca în sezon, urmând ca apoi să scadă, pentru următoarea perioadă”, mai spune Traian Bădulescu.

Cu avionul la mare

Ieri a fost o zi istorică pentru patronatele din turism de pe Litoral, pentru că s-a inaugurat primul sezon de zboruri interne, de la care se așteaptă o creștere cu circa 10% a numărului de turiști, în această vară. „Noi, membrii Federaţiei Asociaţiilor de Promovare Turistică din România (FAPT), am reușit să negociem cu compania Blue Air, iar Constanța are, pentru prima oară după 25 de ani, zboruri interne, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași și Oradea, cu prețuri începând de la 89 de lei pe călătorie. În afară de cele patru rute interne, vom avea și patru rute externe: Roma, Paris, Bruxelles și Milano. Am încheiat această colaborare după ce am eșuat toate negocierile cu Tarom. Tarom a spus, ani la rând, că nu-l interesează aeroportul Constanța și nici turiusmul românesc, ne-au răspuns că nu-i interesează, că ei sunt societate comercială și nu fac turism, iar după acest răspuns, noi am plecat, în aceeași zi, să negociem cu Blue Air. Este un proiect al Federației, de a uni destinațiile de turism din țară între ele, astfel încât oamenii să poată ajunge din zonele cele mai îndepărtate pe Litoral și în Delta Dunării, dar și cei din Constanța sau Tulcea să poată ajunge mai ușor în alte zone turistice ale țării”, a explicat, pentru Jurnalul Național, Corina Martin, președinta Asociației Litoral-Delta Dunării, membru FAPT. Aceasta mai spune că după creșterea cu 10% a numărului de turiști pe Litoral, înregistrată anul trecut, se așteaptă și anul acesta o creștere între 10 și 20%, din care circa 10 procente vor veni datorită curselor aeriene. Asociația organizează și infotripuri pentru jurnaliști străini și agenții de turism, pentru a promova turismul pe Litoralul românesc, astfel încât să asigure o creștere continuă a numărului de vizitatori străini care ar putea alege să-și petreacă vacanțele la malul mării, în România, în următorii ani. Agențiile de turism deja au inclus zborurile în oferte, profitând de ziua de 1 Mai, Paradis Vacanțe de Vis lansând chiar oferta cu zboruri gratuite, pentru vacanțele cumpărate până la 1 mai.

Seria de evenimente organizate de Asociaţia Litoral – Delta Dunării pentru turiști începe astăzi, cu ediţia 21 a festivalului de muzică electronică Sunwaves, la care sunt aşteptaţi peste 8.000 de turişti străini, preponderent din U.K., Italia, Franţa şi Germania, dar şi mii de vizitatori români. Festivalul va dura patru zile şi va înregistra peste 80.000 de spectatori. Tot astăzi se așteaptă redeschiderea Bicaz Pirates Resort în Mamaia, primul hotel tematic de pe Litoral.

Petreceri zilnic, la malul mării

Cele mai importante evenimente ale deschiderii de sezon debutează astăzi. „Începând din 27 aprilie, avem evenimente în cluburi, pe plaje, în locaţii turistice preponderent în Mamaia, Vama Veche şi oraşul Constanţa, pentru toate gusturile şi preferinţele şi pentru toate segmentele de turişti. O organizare fără precedent, din Delta Dunării şi până în extrema sudică a Litoralului”, spune Corina Martin, preşedinte Asociaţia Litoral – Delta Dunării. Ziua de 30 aprilie este rezervată festivităţilor de la Mamaia, cu o expoziţie statică de maşini şi piloţi de drift în Piaţeta Cazino Mamaia, iar pentru finalul zilei este pregătit un spectacol de artificii și lansări de lampioane.