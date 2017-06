Atacuri la Londra: Un român s-a luptat cu teroriștii. „Când am aruncat a doua navetă, i-a venit direct în cap și a căzut”

Un bucătar român care lucrează în capitala Marii Britanii a publicat pe Facebook imagini de coşmar filmate imediat după atacul terorist din noaptea trecută, în urma căruia şase oameni au murit şi 48 au fost rănite.

„Am văzut cum lumea a început să alerge, unii cădeau. Am ieșit și veneau două femei, două brazilience care m-au rugat să le las să intre înăuntru, le-am lăsat și le-am întrbat ce se întâmplă. Ele au spus că este o dubă din care a ieșit cineva și a început să taie oameni. Atunci am ieșit afară, am luat două lăzi de pâine, ca să am cu ce să mă apăr. Era o străduță, unde erau patru oameni ce veneau spre mine.

Unul dintre ei era un simplu cetățean care mergea normal, in stagna si in dreapta lui erau doua persoane si in spate se mai vedea o persoană pe fundal. Iar ăla din dreapta lui vine cu cuțitul și începe să îi dea de la gât în jos, omul cade în genunchi. Când am văzut, m-am panicat. De frică am aruncat o navetă, prima navetă, iar când am aruncat a doua navetă i-a venit direct în cap și a căzut. Iar în spate deja venea poliția”, a declarat românul.