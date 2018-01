Decizie de ultimă oră a premierului. Mihai Tudose a trimis Corpul de Control la Ministerul de Interne

Premierul Mihai Tudose a respins ferm, miercuri seară la "Sinteza zilei", teza potrivit căreia ar fi controlat de serviciile secrete. "Eu nu am tăiat porci cu nimeni pe acolo, nu am cărat ...

"Nu dau note, notele trebuie să le dea cetățenii. Noi ne-am îndeplinit partea de guvernare pentru perioada de timp. Am mărit salariile, pensiile, am început anul în deficitele stabilite, am...