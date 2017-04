Doliu în medicina românească. Unul dintre cei mai mari neurochirurgi din România a murit. Avea doar 52 de ani

Doctorul PAUL MARIN PĂTRAȘCU, șeful secției de neurochirurgie al Spitalului Universitar de Urgență București, cotat drept unul dintre cei mai buni neurochirurgi din România, omul care a salvat mii de vieți, a încetat din viață.

La doar 52 de ani, cu o carieră profesională de excepție, profesorul universitar, doctorul Paul Pătrașcu, tată a doi copii, persoană distinsă și discretă, a pierdut o bătălie. Din păcate, pe cea mai importantă. Decesul a avut loc în dimineața zilei de 19 aprilie, scrie ziaruldeolt.ro.

Decesul survenit în urma unei suferințe incurabile, produce tristețe la Movileni. Primarul comunei, Sorin Ion Toma, declara următoarele: "Domnul doctor a venit, de fiecare dată, acasă, la Movileni, cu cele mai bune gânduri. A ajutat școala, biserica, și a fost un model de viață pentru cei care au crezut și cred că pot reuși prin propriile forțe. În urmă cu câțiva ani, la inițiativa mea, i-am acordat domnului doctor titlul de cetățean de onoare. Pierderea unui asemenea om este o adevărată tragedie. Familiei îndoliate, soției și celor doi copii, le transmit sincere condoleanțe!"

Doctorul Renică Diaconescu, șeful secției de neurologie din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slatina, senator în Parlamentul României, referitor la moartea prematură a celui care a fost prof. dr. Paul Pătrașcu, șeful secției de neurochirurgie din cadrul Spitalului Universitar de Urgență București, declară următoarele: „O mare pierdere pentru medicina românească. Un om dedicat, aplecat asupra fiecărui caz. Pe lista sa de pacienți se află mii de oameni din Olt. Am găsit în Paul Pătrașcu un excelent colaborator, un om cu suflet mare. De câte ori am avut nevoie de un serviciu complementar, am apelat cu încredere la medicul și omul Paul Pătrașcu. Un profesionist adevărat care va fi, cu greu înlocuit, un reper pentru medicina de înaltă performanță din România. Dumnezeu să-l odihnească în pace!"

În decursul timpului, la doctorul Pătrașcu au ajuns sute, poate chiar mii de olteni aflați în situații critice. Pe toți aceștia, i-a privit și tratat aparte, ca pe oameni de pe meleagurile sale. Astăzi, povestea de succes a neurochirurgului Paul Pătrașcu, a ajuns la sfârșit!