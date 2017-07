Fostul şef de la Malaxa recunoaşte că a furat banii spitalului

Aflat în arest preventiv de aproape şapte luni, Florin Secureanu, fostul manager al Spitalului Clinic Nicolae Malaxa din Capitală, încearcă să scape din spatele gratiilor, invocând mai multe probleme de sănătate, printre care şi o potenţială infecţie la măsele. Acesta a recunoscut, ieri, în fața magistraţilor de la Curtea de Apel Bucureşti că a luat bani din casieria spitalului pentru el şi apropiaţii săi şi a cerut să fie judecat în arest la domiciliu. Secureanu susţine că este dispus să-şi vândă un imobil pentru a acoperi o parte din prejudiciul care i se impută.

Florin Secureanu i-a rugat pe magistraţii de la Curtea de Apel Bucureşti să-l elibereze din arestul preventiv, arătând că şi-a recunoscut în totalitate faptele şi că are probleme pulmonare care “pot fi tratate doar în instituţiile spitaliceşti”.

“Vă aduc la cunoştinţă că regret faptele care mi se impută şi le recunosc. La ultima întrevedere cu procurorii, am recunoscut absolut toate acuzaţiile care mi-au fost aduse. Mărturia mea oscilantă din timpul urmăririi penale s-a datorat faptului că doream să văd mai întâi finalizate expertizele efectuate în dosar. Am recunoscut toate faptele, pe care le regret. Rugămintea mea este să îmi schimbaţi măsura preventivă. Am probleme pulmonare şi acestea pot fi tratate doar în instituţiile spitaliceşti. Am o lucrare de stomatologie care a rămas neterminată şi ar putea duce la septicemie”, a spus Florin Secureanu în sala de judecată. Fostul director al Spitalului Malaxa a mai ţinut să precizeze că, în cazul său, impactul media a fost mult exagerat.

Procurorii au arătat, însă, că faptele de care este acuzat Secureanu s-au întins pe o perioadă de şapte ani, că în timpul urmăririi penale a avut o atitudine oscilantă şi că nu a plătit prejudiciul stabilit în dosar.

Fostul director al Spitalului Malaxa susţine că, pentru a-şi demonstra buna-credinţă, este dispus să acopere o parte din prejudiciul care i se impută. “Vreau să vă aduc la cunoştinţă că doresc să acopăr din prejudiciu. Am un vecin are doreşte să achiziţioneze un imobil pe care îl deţin. Vreau să îmi manifest intenţia de a acoperi o parte din prejudiciu, pentru a demonstra buna mea credinţă faţă de faptele comise”, a mai spus Secureanu.

Reamintim că, pe 15 mai, Florin Secureanu a fost trimis în judecată de DNA, în stare de arest preventiv (a fost arestat pe 10 decembrie 2016), pentru săvârşirea infracţiunilor de delapidare - cinci fapte, dintre care una cu consecinţe deosebit de grave - şi luare de mită. Potrivit dosarului trimis în instanță de DNA, timp de şapte ani, Florin Secureanu a sustras aproape zilnic sume de bani din casieria spitalului, prejudiciul fiind de aproape două milioane de lei.

Totodată, Secureanu ar fi cerut în mod repetat unei firme care avea contracte cu spitalul să îi plătească sute de deplasări pe care el şi apropiaţi ai săi le făceau în ţară şi în străinătate. Potrivit procurorilor, serviciile turistice de care au beneficiat aceştia au constat în achiziţionarea de bilete avion, cazare, închirieri auto etc., destinaţiile fiind variate, atât în ţări din Europa (Italia, Germania, Austria, Spania, Portugalia, Franţa, Elveţia, Belgia, Olanda, Ungaria, Malta, Anglia, Turcia), Statele Unite ale Americii (New York, Las Vegas, Washington), Canada, Asia (China, Indonezia), Australia, Noua Zeelandă, dar şi în oraşe din România.

Procurorii spun că, după ce a fost numit manager, Florin Secureanu a conceput şi pus în aplicare mai multe mecanisme prin care şi-a însuşit sume semnificative de bani din patrimoniul spitalului, în cuantum de peste nouă milioane de lei.

Florin Secureanu a deţinut funcţia de manager al Spitalului Malaxa din Bucureşti în perioada 2007 - noiembrie 2016, fiind numit în funcţie de către Primăria Municipiului Bucureşti, în subordinea căreia se află spitalul.