Noi proteste în mari oraşe din ţară pentru susţinerea şefei DNA, Laura Codruţa Kovesi

Victor Stroe

Proteste au loc din nou duminică seara, în mai multe oraşe din ţară, după ce ministrul justiţiei, Tudorel Toader, a anunţat începerea procedurilor de revocare din funcţie a procurorului-şef al DNA, Laura Codruţa Kovesi.



La Sibiu, peste 500 de persoane, potrivit organizatorului, Doru Apostu, mărşăluiesc în centrul municipiului, purtând steaguri şi pancarte cu lozinci împotriva ministrului justiţiei, Tudorel Toader. Coloana de manifestanţi se îndreaptă spre bd. Nicolae Bălcescu, din centrul istoric al oraşului.



Oamenii scandează "DNA te vom apăra", "Ieşiţi din casă dacă vă pasă", "Tudorel sluga model","Justiţie nu corupţie", "Demisia, partid de hoţi şi de mafioţi".



Circa 300 de persoane protestează şi la Timişoara, scandând "Nu vrem să fim o naţie de hoţi", "DNA să vină să vă ia", "Tudorel sluga model", "PSD ciuma roşie", "Afară corupţia din ţară", "Tudorel, Tudorel, luate-ar statul paralel".



"Nu apărăm un idol, o persoană, ci un principiu. Laura Codruţa Kovesi a arătat că poate apăra independenţa justiţiei, e lăudată şi de Comisia Europeană. Ceilalţi vor destabilizarea justiţiei. Dacă ar pleca acum Laura Codruţa Kovesi, ar putea tergiversa judecarea dosarelor care îi privesc pe preşedinţii Camerei Deputaţilor şi Senatului", au afirmat la microfon reprezentanţi ai organizatorilor protestului, "Timişoara Civică".



Protestatarii cer demisia ministrului Toader şi a guvernului iar preşedintelui Klaus Iohannis îi cer să nu accepte demiterea şefei DNA.



Peste 150 de persoane au ieşit duminică seara în Piaţa Unirii din Iaşi pentru a protesta. Ignorând temperaturile scăzute, având pancarde cu mesaje precum "Jos avocatul infractorilor/ Voi stricaţi imaginea României/ Nu DNA şi victimele hoţiilor voastre/Aduceţi fugarii să plătească", "Nu eşti ieşean, du-te în Teleorman", manifestanţii scandează "În democraţie hoţii stau la puşcărie", "DNA, DNA să vină să vă ia", "Hoţii la închisoare, nu la guvernare", "Hoţii, hoţii, hoţii", "Kovesi, nu uita, poporul e de partea ta", "Tudorel, nu uita, puşcăria e casa ta".



"Am venit pentru că nu e normal ca nişte oameni care au condamnări să ne conducă. Am rămas aici pentru că vrem o Românie ca afară fără să plecăm afară. Din păcate nu avem în acest moment o Românie aşa cum am dori să fie. Soluţia este atât cât putem cu mijloacele democratice pe care le avem să încercăm să luptăm să aducem raza de normalitate la care sperăm toţi. DNA nu stă într-un singur om, dar ţinând cont că toată lumea în afară de PSD şi cei din jurul lor laudă DNA-ul şi pe doamna Kovesi pentru ce a reuşit să facă până acum, nu e normal să aduci nişte acuzaţii gratuite prin cine ştie ce înregistrări măsluite date pe la televiziuni şi să o dai afară fără a avea motive întemeiate. Am văzut în ultimii ani că DNA a avut rezultate confirmate de instanţe. Nu au fost până acum cazuri în care instanţa să spună că s-au fabricat probe la DNA", a spus unul dintre protestatarii din Piaţa Unirii.



Proteste au loc şi în alte oraşe mari ale ţării. AGERPRES