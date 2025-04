Vreme deosebit de rece în Capitală până joi. Luni este posibil să se depună strat de zăpadă de până la 4 cm

Pe parcursul zilei de duminică, temperatura maximă va fi de 4...6 grade, iar cea minimă se va situa în jurul valorii de 1 grad. Cerul va fi mai mult noros şi temporar vor fi precipitaţii mixte. Vântul va sufla în general moderat.



Luni, vremea se va menţine deosebit de rece pentru această perioadă din an, cerul va fi temporar noros, iar după-amiaza şi seara vor fi averse de ninsoare şi lapoviţă şi este posibil să se depună strat de zăpadă (2...4 cm). Vântul va sufla slab şi moderat. Temperatura maximă va fi de 7...8 grade, iar cea minimă se va situa în jurul valorii de 0 grade.



Marţi, valorile termice se vor situa în continuare sub cele specifice datei. Cerul va avea înnorări temporare şi trecător vor fi posibile precipitaţii slabe predominant sub formă de ninsoare. Vântul va sufla slab şi moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 9 grade, iar cea minimă de -1...1 grad, posibil uşor mai coborâtă în zona preorăşenească.



Miercuri şi joi, valorile termice se vor menţine sub cele specifice datei, cerul va avea înnorări şi temporar vor fi precipitaţii slabe, mixte. Vântul va sufla slab şi moderat. Temperatura maximă va fi de 8...9 grade, iar cea minimă de -1...1 grad, uşor mai scăzută în zona preorăşenească. AGERPRES