O nouă teorie în cazul morţii soţilor Bogdan și Anda Maleon, găsiţi spânzuraţi de Crăciun

Profesorul Cristian Ploscaru, un apropiat al lui Bogdan Petru Maleon, care a fost găsit spânzurat, alături de soție, în ajunul Crăciunului, vine cu o explicație legată de faptul că ușa casei celor doi a fost găsită deschisă.

Cristian Ploscaru, coleg cu Bogdan Maleon la Facultatea de Istorie, crede că bărbatul ar fi plecat de acasă înainte de a o găsi pe soția sa, spânzurată în mansardă. Un alt profesor de la Facultatea de Istorie, Liviu Pilat, car i-a gasit pe soții Maleon decedați în casă, în prima zi de Crăciun, a dezvăluit că ușa de la casă era deschisă.

Pilat a povestit că a ajuns la casa soţilor Maleon, din cartierul Moara de Vânt din Iași, şi din exterior a văzut semne că ar fi cineva acasă, aşa că a sunat la sonerie. Însă nu a răspuns nimeni, şi a observat, încercând uşa, că e descuiată.

„Era ca şi cum ar fi fost acasă. Mi s-a părut ciudat. Am vorbit la telefon cu soţia mea, şi ea mi-a dat ideea să caut un vecin şi să ne uităm împreună prin casă. Am găsit chiar vecinul de vizavi, care era chiar atunci la maşină; am intrat în casă şi am început să luăm camerele la rând. Când am ajuns la etaj şi am mers în capăt, l-am văzut pe el atârnat. Am rămas şocat, şi am sunat atunci la 112“, a povestit Liviu Pilat.

Într-o declarație acordată bzi.ro, Cristian Ploscaru susține că Bogdan Maleon a plecat de acasă și, la întoarcere, ar fi lăsat ușa deschisă.

"Eu cred ca a fost plecat de acasă în acea noapte pentru că, după cum a spus colegul meu Liviu Pilat, ușa era descuiată. Si atunci, ideea ca ușa să fi rămas descuiata mi se pare greu de acceptat pentru că sunt colindatori, poate să intre cineva in casa si trebuie sa iti iei aceasta măsura de siguranță. Dar daca el a plecat, în urma unei discutii, nu cred că a plecat cu masina, putea merge la un bar în cartier, unde sa se linisteasca. Putea sa se plimbe pentru a se calma sau putea sa mearga sa bea ceva si sa fumeze doua tigari pentru a se linisti. Eu inclin sa cred ca el a plecat, dar nu pot sa am o certitudine", a precizat Cristian Ploscaru.