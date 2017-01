Pavel Abraham: Mi s-au promis un grad superior și o funcție de ministru

Generalul Pavel Abraham a făcut o dezvăluire la Antena 3. El a spus că, la un anumit moment, i s-a promis funcția de ministru.

"Nu am ajuns mai sus pentru că nu am vrut să fac compromisuri. Vă dau un exemplu, colegi de-ai mei mai mici au luat, în doi ani, mai multe grade decât mine, grade pe care eu le-am luat în 15 ani. Eu am fost cumpătat, echilibrat și, chiar în fața unor promisiuni nemaipomenite, puteam să fac pasul de mai multe ori. Ați văzut că nu m-am înscris în niciun partid. Mi s-au promis un grad superior și o funcție de ministru. Nu spun asta ca să mă laud. Uneori trebuie să fii un reper, trebuie să fii echilibrat și să renunți la tentații. Orice militar își dorește grade cât mai multe. Sunt unii care fac lucruri nesăbuite și automat veți vedea că au luat trei-patru grade de general, dar au și trecut în rezervă imediat pentru că au plecat de la putere cei care au fost", a spus Pavel Abraham la Antena 3.