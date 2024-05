Organizarea sesiunii anuale a Adunării Parlamentare a OSCE, la București, costă 13,5 milioane de lei

Camera Deputaților va găzdui, la Palatul Parlamentului, în perioada 29 iunie - 3 iulie 2024, cea de-a 31-a sesiune anuală a Adunării Parlamentare a Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa (AP OSCE). Astfel, se precizează într-un document oficial că parlamentari din peste 50 de state sunt așteptați la București la cel mai important eveniment din an al Adunării Parlamentare a OSCE, timp în care vor lua parte la reuniuni în comisii, sesiuni plenare, evenimente sociale sau tematice.

„Ținând cont de vizibilitatea și de anvergura acestei acțiuni, mai multe discuții cu caracter tehnic și organizatoric au fost purtate cu Secretariatul Internațional al Adunării Parlamentare a OSCE, în urma cărora s-au desprins principalele cerințe asociate organizării sesiunii anuale a Adunării Parlamentare a OSCE”, se arată în documentul citat.

Discuții tematice și organizatorice sau nu, cert este că, în urma acestora, Camera Deputaților a ajuns la concluzia că trebuie să facă investiții serioase. Atât de serioase, încât vor înghiți, din fonduri bugetare, suma totală de 11.393.438,39 de lei fără TVA, respectiv 13.558.191,7 lei cu TVA inclusă, adică 2.766.977,9 euro.

Discount de 22 de lei la sistemele de compartimentare

În acest sens, la data de 19 martie 2024, Camera Deputaților a anunțat că intenționează să achiziționeze un sistem de compartimentare pentru organizarea acestei Adunări. Este vorba despre… pereți despărțitori. Procedura de achiziție, anunțată pe SEAP (Sistemul Electronic al Achizițiilor Publice), a fost una simplificată de selecție de oferte, fiind alocat un buget inițial de 378.025,21 de lei fără TVA, Apoi, la data de 29 aprilie 2024, autoritatea contractantă a încheiat cu SC Omnimind SRL, un contract în valoare de 387.000 de lei fără TVA (o reducere de 25,21 lei față de valoarea estimată), respectiv de 449.820 de lei cu TVA (91.800 de euro).

În caietul de sarcini care a stat la baza achiziției se precizează că, în prezent, există o lipsă a spațiilor cu destinația solicitată, drept pentru care trebuie asigurate condițiile pentru pregătirea și desfășurarea lucrărilor cu caracter parlamentar. Mai exact, este nevoie de un sistem de compartimentare alcătuit din elemente prefabricate standardizate pentru realizarea de incinte închise, cu posibilitatea de fonoizolare, iar aceste incinte rezultate vor fi autoportante și vor avea pereți, uși și plafoane, din 90 de cadre prefabricate din aluminiu, un set de îmbinare și conectică, opt cadre metalice tip ușă și ziduri din materiale textile tip pânză imprimată și personalizată.

Mobilier de aproape un milion de euro

În derulare, Camera Deputaților mai are alte cinci achiziții. Una dintre ele vizează furnizarea de covoare și traverse, pentru același eveniment. Bugetul alocat este de 672.268.91 de lei fără TVA, respectiv de 800.000 de lei cu TVA (163.262,3 euro). Pentru aceasta, este organizată o procedură simplificată de selecție de oferte.

Apoi, instituția are în derulare un contract privind servicii de închiriere autocare și microbuze cu șofer, „necesare transportului participanților români și străini în perioada desfășurări Sesiunii anuale a Adunării Parlamentare a OSCE, organizată de Camera Deputaților”. Afacerea este împărțită în două loturi, primul vizând închirierea a 20 de autocare, iar al doilea vizând închirierea a 10 microbuze. Bugetul alocat – 462.647 lei fără TVA, respectiv 550.549,93 lei cu TVA (112.357,12 euro).

Un alt contract în derulare se referă la achiziția de mobilier. Este vorba despre mobilier pentru sălile de ședințe (1.241.008,4 lei fără TVA), mobilier pentru săli de conferințe (1.991.764,7 lei fără TVA), mobilier pentru cabinete (156.806,72 lei fără TVA), mobilier tehnic (420.168,07 lei fără TVA), cuiere (8.403,36 lei fără TVA), scaune de vizitator (33.613,44 lei fără TVA), măsuțe pentru cafea (25.210,08 lei fără TVA), rollboxuri (151.260,5 lei fără TVA) și dulapuri tip vestiar (33.613,44 lei fără TVA). În total, afacerea ar costa 4.021.848,7 lei fără TVA, respectiv 4.786.000 de lei cu TVA (976.734,7 euro).

Echipamente IT de 3,6 milioane de lei

Sume consistente sunt alocate și pe echipamente electronice. Un alt contract se referă la achiziția de echipamente de server de stocare pentru organizarea sesiunii AP a OSCE. Este vorba despre echipamente server de stocare pentru înregistrări audio-video și documente, respectiv despre echipamente de back-up pentru serverele de stocare, având alocat un buget de 400.000 de lei cu TVA (81.632 de euro).

De asemenea, se mai dorește achiziționarea de calculatoare desktop tip All in One pentru organizarea aceleiași sesiuni. Este vorba despre 90 de calculatoare de birou, despre 350 de calculatoare pentru activitatea deputaților în birourile parlamentare și despre 50 de calculatoare pentru activitatea serviciilor Camerei Deputaților. Bugetul total pus la bătaie se ridică la 3.185.000 de lei cu TVA (650.000 de euro).

Nu lipsesc renovările și sistemele de control antiterorist

Lucrurile nu se opresc, însă, aici. La data de 15 mai, Camera Deputaților a scos la licitație un contract vizând achiziția a două seturi de sisteme de control antiterorist, punând la dispoziție un buget estimat inițial la 1.588.235,29 de lei fără TVA, respectiv la 1.890.000 de lei cu TVA inclusă (385.714,3 euro). Ofertele urmează să fie deschise în data de 26 iunie. În caietul de sarcini se face referire la porți detectoare și detectoare de metale destinate controlului tehnic antiterorist cu care se vor controla bagaje de mână, colete, truse și genți de scule, echipamente tehnice, dispozitive și echipamente de transmisie TV, precum și diverse alte obiecte.

Nu în ultimul rând, instituția a mai încheiat, în 8 mai 2024, un contract în valoare de 1.496.821,73 de lei cu TVA (305.473,82 euro), cu SC Milconstruct Total SRL, pentru lucrări de renovare în spațiile reprezentative ale Corpului C3-P1 de la Palatul Parlamentului.