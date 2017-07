Regulamentul campaniei. “Răsfaţă-te cu premii de la Jurnalul Naţional. Te abonezi şi câştigi”

I. ORGANIZATORUL CAMPANIEI

Societatea INTACT PUBLISHING S.R.L., în reorganizare judiciară, in judicial reorganisation, en redressement, cu sediul în Bucuresti, Sector 1, Bd Ficusului nr. 44A, Corp B, etaj 4, înregistrată la Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Bucuresti sub nr. J 40/6989/2010, CUI 27201863, înregistrată ca operator în evidenţele Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sub nr. 21800.

Prezenta campanie este organizata in conformitate cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă.

II. PERIOADA DE DESFĂŞURARE A CAMPANIEI

Campania la care face referire prezentul Regulament se va desfasura în perioada 11 Iulie - 31 August 2017. În cazul în care, la solicitarea cititorilor publicaţiei Jurnalul Naţional sau la aprecierea Organizatorului, se decide prelungirea Campaniei, aceasta va face obiectul unui act adiţional la prezentul Regulament ce va fi publicat pe www.jurnalul.ro, perioada de prelungire urmând a se supune aceloraşi reguli şi condiţii specificate în prezentul Regulament Înscrierile în Campanie se vor putea face începand cu data de 11 Iulie 2017 şi până la data de 31 August 2017.

III. MECANISM

III.1. INSCRIERE. CONDIŢII DE PARTICIPARE LA CAMPANIE.

La Campanie pot participa atât persoane fizice, cetăţeni români cu domiciliul în România, cât şi persoane juridice de drept român, înfiinţate şi având sediul în România (denumite in continuare „Participanti”), ce se aboneaza in perioada 11 Iulie - 31 August 2017 la publicatia Jurnalul National, editată şi publicată de Organizator, pe o perioada de o luna, şi care se inscriu la Campanie în perioada de inscriere (11 Iulie - 31 August 2017), conform dispozitiilor din prezentul Regulament. Datele furnizate de catre Participanti trebuie sa fie reale, corecte şi complete. În cazul descoperirii oricăror neconcordanţe între datele furnizate Organizatorului (de către oricare dintre participanţi) şi realitate, respectiva participare se invalidează fără a fi necesara îndeplinirea vreunei formalităţi înaintea participanţilor. Prin înscrierea si participarea la Campanie fiecare Participant garanteaza că:

a luat cunoştinta de prevederile Regulamentului Campaniei şi acceptă în totalitate, necondiţionat şi fără rezerve, termenii şi condiţile mentionate in prezentul Regulament. are domiciliul sau resedinta în România si a implinit 18 ani la data inceperii acestei campanii, in cazul persoanelor fizice, si in cazul persoanelor juridice, ca are sediul social in Romania si funcţionează în mod legal în conformitate cu legile în vigoare de pe teritoriul României. are deplină şi neafectată capacitatea de folosinţă şi exerciţiu (conform Codului Civil); în eventualitatea câştigării oricarui premiu, va participa la eventualele acţiuni publicitare ale Organizatorului, ulterioare sau simultane cu acordarea premiului, fără alte obligaţii în sarcina Organizatorului;

Participarea la Campania vizata de prezentul Regulament reprezinta acordul expres al Participantilor de colectare, stocare si prelucrare a datelor cu caracter personal, de publicare a acestor date (nume, prenume/denumire, localitate) in cazul persoanelor desemnate castigatoare, acordul privind utilizarea lor in vederea contactarii, validarii si acordarii/inmanarii premiilor si pentru plata impozitelor precum si acordul privind transmiterea datelor personale catre o societate de curierat/Posta Romana in vederea expedierii premiilor. Participarea la Campanie implică acceptarea necondiţionată, exclusivă şi irevocabilă de catre Participanţi ca eventualele fotografii şi materiale filmate cu aceştia şi câştigătorii să poata fi făcute publice şi exploatate de catre Organizator şi/sau subcontractanţi ai acestuia în scop publicitar, fără nici un fel de pretenţii din partea participanţilor şi câştigătorilor. Participanţii şi câştigătorii renunţă la a solicita Organizatorului şi/sau subcontractanţilor săi vreo sumă de bani sau vreo altă prestaţie din partea Organizatorului pentru exploatarea drepturilor patrimoniale de autor/conexe (prevăzute de Legea nr. 8/1996) aferente operelor scrise şi/sau audio-video şi/sau fotografice conţinând imaginea, numele şi sunetul (vocea) acestor persoane (participanţi şi câştigători), surprinse/fixate pe orice tip de suport de către organizator şi/sau subcontractanţii săi cu ocazia înscrierii, participării la campanie, extragerii ori acordării premiilor. Angajaţii Organizatorului si ai partenerilor acestuia implicaţi în organizarea şi desfăşurarea Campaniei precum si rudele acestora până la gradul IV inclusiv, nu pot participa la Campanie.

III.2 MECANISM

3.2.1 Înscrierea în campanie

a)Pentru a se inscrie si a participa la campanie, Participantii trebuie sa se aboneze in perioada 11 Iulie - 31 August 2017 la publicatia Jurnalul National pe o perioada o luna si sa trimita Organizatorului, în perioada de inscriere in campanie (11 Iulie - 31 August 2017 (data expedierii)), dovada efectuării plăţii abonamentului însoţită de talonul de inscriere si participare la campanie (denumit in continuare „Talonul”) completat in mod obligatoriu cu toate datele solicitate a fi completate în talon. Pentru abonamentele contractate prin plata cu cardul prin intermediul site-ului www.jurnalul.ro, Participantii nu trebuie sa transmita Organizatorului dovada platii abonamentului prin card bancar. Aceasta va fi obtinuta de Organizator din raportarile subcontractantilor sai ce ii furnizeaza serviciile de plata anterior amintite (online cu cardul).

i)Preturile abonamentelor la publicatia Jurnalul National sunt urmatoarele

Perioada Preţ abonament 1 luna 30 lei

ii)Contractarea de abonamente pentru publicaţia Jurnalul Naţional se poate face în următoarele modalităţi:

·la orice oficiu poştal al Poştei Române sau la factorul poştal care aduce corespondenţa;

Abonamentele la Jurnalul Naţional sunt înscrise în catalogul Poştei Române.

Abonamentul Jurnalul Naţional Simplu are codul 19005.

Costului abonamentului dorit i se adaugă taxe poştale percepute de Posta Romana.

·prin intermediul firmelor de abonamente specializate în colectarea şi distribuţia abonamentelor de presă;

Costului abonamentului dorit i se adaugă taxele de expediţie percepute de catre firmele de abonamente.

·la sediul Organizatorului din Bucureşti, Sector 1, Bld, Ficusului nr 44 A, Clădirea INAV, corp B, etaj 4.

·prin mandat poştal sau ordin de plată.

Plata se poate efectua la urmatoarele coordonate: Beneficiar: S.C. INTACT PUBLISHING S.R.L., J40/6989/2010, CUI RO27201863, cont bancar RO24BTRLRONCRT0300088901, deschis la Banca Transilvania – Agentia Baneasa.

Costului abonamentului dorit i se adaugă taxele postale percepute de Posta Romana si comisioanele practicate de bancile la care persoanele ce efectueaza plata au conturi deschise.

·prin plata cu cardul realizata online, prin intermediul site-ului www.jurnalul.ro.

Pentru a contracta abonamente cu plata online doritorii trebuie sa aiba un card de credit/debit valabil.

Cei ce doresc sa se aboneze online, trebuie sa acceseze site-ul www.jurnalul.ro, sectiunea Abonamente, si sa urmeze instructiunile prezentate acolo (completarea campurilor cu datele solicitate – nume, prenume, adresa, numar card, etc).

·prin SMS transmis offline (de pe telefon)

Pentru contractarea unui abonament de 1 luna doritorii trebuie sa trimita un SMS cu textul JURNALUL la numarul 7686 (Vodafone, Orange, Telekom) sau la numarul 7560 (Digi Mobil). Tarif 6 euro+tva/SMS.

Dupa fiecare SMS trimis, abonaţii Telekom, Vodafone, Orange si Digi Mobil trebuie să aştepte o confirmare a primirii acestuia şi să urmeze instrucţiunile menţionate în mesajul de confirmare. Costului SMS-ului trimis (6 euro+tva/SMS) i se va adauga costul de 0.05 euro + tva la Telekom si Orange si de 0.10 euro + tva la Vodafone si Digi Mobil, reprezentand costul SMS-urilor de confirmare expediate de abonaţi în cadrul procesului de plată.

iii)Pentru abonamentele plătite până la data de 20 a lunii, livrarea ziarului se va face începând cu prima zi a lunii imediat urmatoare.

iv)Abonamentele vor fi livrate numai pe teritoriul Romaniei.

v)Taloanele se găsesc in perioada campaniei fie în publicaţia Jurnalul Naţional, fie pe website-ul www.jurnalul.ro, în Secţiunea Abonamente.

vi)Pentru abonamentele contractate prin oficiile Postei Romane, prin intermediul firmelor de abonamente specializate, prin mandat postal sau ordin de plata, dovada plăţii şi Talonul pot fi transmise prin una dintre următoarele modalităţi:

·prin fax la nr. 021.208.75.01 sau

·prin poştă la OP 18 CP 88 cod poştal 014770, sector 1, Bucureşti sau

·prin e-mail la adresa abonamente@jurnalul.ro.

vii)Pentru abonamentele contractate direct la sediul Organizatorului, Talonul se va completa si depune la Organizator la momentul contractarii abonamentului.

b)Pentru un abonament plătit se va trimite un singur Talon.

Participanţii care trimit de mai multe ori aceeaşi dovadă de plată însoţită de mai multe Taloane, vor fi automat eliminaţi din Campanie.

Abonatii care contracteaza mai multe abonamente la publicatia Jurnalul National si se inscriu la Campanie cu fiecare abonament, vor participa la tragerea la sorti, dar nu vor putea castiga decat un singur premiu, chiar daca sunt extrasi de mai multe ori.

c)Participanţii care vor urma pasii de mai sus (literele a-b), vor participa la extragerea premiilor ce va avea loc in data de 18 Septembrie 2017.

d)Datele abonatilor care se inscriu la Campanie, vor fi înregistrate/incarcate într-o bază de date din care se va face extragerea câştigătorilor.

3.3.2 Desemnarea castigatorilor. Acordarea premiilor

Câştigătorii prezentei Campanii vor fi desemnaţi prin tragere la sorţi care va avea loc la data de 18 Septembrie 2017. Tragerile la sorţi se vor face computerizat, din baza de date in care au fost inregistrate/incarcate informatiile furnizate de catre Participanti la inscrierea in campanie, extragându-se câştigătorii. Numele tuturor câştigătorilor vor fi publicate atât în publicaţia Jurnalul Naţional din data de 20 Septembrie 2017 cât şi pe site-ul www.jurnalul.ro, în secţiunea dedicată campaniei de abonamente, în pagina de câştigători. Organizatorul va contacta fiecare câştigător telefonic (la numărul indicat in Talon sau in formularul completat online pe site) sau prin e-mail (la adresa indicată în Talon sau in formularul completat online pe site). În cazul în care câştigătorul nu poate fi contactat prin telefon sau e-mail (nu poate fi gasit la numarul de telefon indicat, adresa de e-mail sau numarul de telefon nu sunt valide etc), Organizatorul ii va trimite o înştiinţare de ridicare a premiului. Inştiinţarea se va face în scris, prin posta, la adresa indicată de Participant Talon sau in formularul completat online pe site.

Prin înştiinţarea de ridicare a premiului (telefonica, prin e-mail sau posta) i se va comunica câştigătorului locaţia, data şi intervalul orar în care acesta trebuie să se prezinte pentru a-şi ridica premiul, precum şi termenul maxim în care este necesar a se prezenta pentru ridicare, în caz contrar pierzând premiul câştigat. Premiul trebuie revendicat/ridicat pana cel mai tarziu la data de 31 decembrie 2017.

De asemenea, câştigătorului i se va comunica şi numărul de telefon al reprezentantului Organizatorului dar şi adresa de corespondenţă a Organizatorului, pentru a putea lua legatura cu acesta, în cazul în care apar evenimente neprevazute ce îl împiedică să se prezinte în vederea ridicării premiului.

In cazurile in care câştigătorii nu sunt din Bucureşti şi solicita Organizatorului să li se expedieze premiul la domiciliu, premiile se vor expedia printr-un serviciu de curierat, la adresa indicata de catre Castigator in talonul de abonare, acesta avand obligatia de a semna procesul verbal de predare-primire si de a-l returna curierului.

În cazul în care câştigătorul unuia dintre premii nu se prezinta pentru a intra în posesia premiului sau nu solicita Organizatorului expedierea premiului pana la data de 31 decembrie 2017 acesta va pierde dreptul de a revendica premiul.

Organizatorul va fi absolvit de orice răspundere privind acordarea premiului către câştigătorul respectiv precum şi de plata oricăror daune sau pretenţii de orice natură legate de premiul în cauză.

IV. PREMIILE CAMPANIEI

Premiile ce se vor acorda în cadrul acestei campanii constau în:

8 excursii in Delta Dunarii (localitatea Uzlina) in valoare de 220 euro (tva inclus) fiecare, respectiv 1.005,04 lei (tva inclus) fiecare, la cursul de schimb de 4,5684 lei pentru 1 euro;

5 excursii in Delta Dunarii (localitatea Murighiol) in valoare de 1.500 lei (tva inclus) fiecare;

70 aparate de bucatarie Chef Station in valoare de 79 lei (tva inclus) fiecare;

17 pachete a cate 10 carti fiecare, editate de catre Editura Integral, in valoare de 254 lei (tva inclus) fiecare.

Descrierea premiilor:

8 Excursii pentru doua persoane in Delta Dunarii care includ:

Destinatie (tara si localitate): Romania, Delta Dunarii, localitatea Uzlina, judet Tulcea

Hotel 3*

Durata vacanta si perioada: 2 (doua) nopti in perioada perioada iunie-octombrie 2017;

Cazare: camere double

Servicii masa: mic dejun

Alte servicii: acces la piscina inclus

Se vor acorda doar serviciile mentionate mai sus, pentru orice alte servicii castigatorul si/sau insotitorul acestuia urmand a achita/suporta cheltuielile/costurile aferente.

De asemenea, cheltuielile reprezentand asigurare de sanatate de calatorie precum si costurile aferente ingrijirii medicale in cazul unor eventuale accidente care nu sunt acoperite de asigurarea de sanatate vor fi suportate de catre castigator si insotitorul acestuia.

Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru:

cazul in care castigatorul nu ajunge la orele si/sau in locatiile comunicate de agentia de turism; orice modificari survenite in programul companiei de transport; niciun accident suferit de castigator si/sau insotitor, pentru pierderea sau furtul bunurilor materiale sau orice alte daune;

Pentru a intra in posesia premiilor constand in excursii, castigatorii vor avea obligatia de a contacta agentia de turism pentru a stabili detaliile.

5 Excursii in Delta Dunarii pentru cate doua persoane care includ:

Destinatie (tara si localitate): Romania, Delta Dunarii, localitatea Murighiol, judet Tulcea;

transport cu autocarul Bucuresti-Murighiol-Bucuresti;

Hotel Gulliver Delta Resort 3*;

Durata vacanta si perioada: 2 (doua) nopti in perioada iunie-octombrie 2017;

Cazare: camere double;

Servicii masa: mic dejun;

Se vor acorda doar serviciile mentionate mai sus, pentru orice alte servicii castigatorul si/sau insotitorul acestuia urmand a achita/suporta cheltuielile/costurile aferente.

De asemenea, cheltuielile reprezentand asigurare de sanatate de calatorie precum si costurile aferente ingrijirii medicale in cazul unor eventuale accidente care nu sunt acoperite de asigurarea de sanatate vor fi suportate de catre castigator si insotitorul acestuia.

Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru:

cazul in care castigatorul nu ajunge la orele si/sau in locatiile comunicate de agentia de turism; orice modificari survenite in programul companiei de transport; niciun accident suferit de castigator si/sau insotitor, pentru pierderea sau furtul bunurilor materiale sau orice alte daune;

Pentru a intra in posesia premiilor constand in excursii, castigatorii vor avea obligatia de a contacta agentia de turism pentru a stabili detaliile.

Aparat multifunctional de bucatarie Chef Station, care contine: vas 1,2 litri, lama rotativa din otel inoxidabil, Paleta pentru amestecat, Castron pentru mixuri, Cos centrifuga, Separator de oua; Pachete carti editura Integral: "Ce dacă?", de Alexandru Hausvader, "O noapte la Vama Veche", de Melinda Miţulescu, "Marea spovedanie a unui broker fugar", de Cristian Sima, "Iustopia", de Robi Ciobanu, "Phoenix-Însă eu, o pasăre" şi "Phoenix-Giudecata", de Nicolae Covaci, "Reţete vechi reinventate" şi "Alfabetul mâncării sănătoase", de Dan Silviu Boerescu, "Pasărea nopţii", de Stelian Ţurlea, şi "Ghiţă Puşculiţă - Idei de afaceri pentru juniori", de Nana Piţ.

Valoarea totala a premiilor ce vor fi acordate in cadrul prezentei campanii este de 25.388,32 lei TVA inclus. Premiile afişate pe machetele de promovare a Campaniei, pe bannerele online şi in spoturile TV sunt cu titlu de prezentare. Premiile acordate în cadrul prezentei Campanii vor fi livrate doar pe teritoriul României, pe cheltuiala organizatorului.

V. TAXE ŞI IMPOZITE

Organizatorul va suporta impozitul aferent veniturilor din premii obtinute de castigatori in conformitate cu dispozitiile legale, in acest sens urmand a calcula si vira sumele reprezentand impozit. Premiile acordate in valoare individuala de pana la 600 lei nu sunt impozabile. Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura in legatura cu acestea sunt in sarcina exclusiva a castigatorilor.

VI. REVENDICAREA PREMIILOR

Intrarea in posesia premiilor se va face pe baza unui proces verbal de predare-primire, încheiat între Organizator şi Câştigător. În procesul verbal se va consemna:

data şi locul desemnării câştigătorului; numele si prenumele, adresa câştigătorului precum conform actului de identitate prezentat; denumirea premiului castigat, descrierea acestuia şi valoarea sa; data, ora si locul ridicarii premiului.

Pentru identificarea castigatorilor şi înmânarea premiilor, câştigătorii vor avea asupra lor un act de identitate (carte de identitate, buletin de identitate sau paşaport). Datele din actul de identitate trebuie să corespundă cu datele pe care castigatorul le-a completat in talonul de abonare si participare si le-a trimis către organizator împreună cu dovada plăţii.

În cazul personelor juridice, reprezentantul desemnat de acestea pentru ridicarea/intrarea în posesia premiului va trebui să prezinte actul de identitate, o împuternicire semnata de reprezentantul legal al societatii si stampilata, în baza căreia poate ridica/intra în posesia premiului şi semna, în mod valabil, orice documente ori îndeplini orice formalităţi necesare pentru atribuirea premiului ori transmiterea dreptului de proprietate cu privire la premiu, precum si dovada calitatii reprezentantului legal al societatii.

In cazurile in care câştigătorii nu sunt din Bucureşti şi solicita Organizatorului să li se expedieze premiul la domiciliu, premiile se vor expedia printr-un serviciu de curierat, la adresa indicata de catre Castigator in talonul de abonare, acesta avand obligatia de a semna procesul verbal de predare-primire si de a-l returna curierului. Cheltuielile privind expedierea premiului cad in sarcina organizatorului.

VII. RASPUNDEREA ORGANIZATORULUI

Organizatorul nu isi asuma nici o responsabilitate pentru vreun eveniment care determina imposibilitatea participarii persoanelor interesate la Campanie. Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru pentru eventualele disfunctionalitati ale tertilor sau sistemelor ori serviciilor acestora, cum ar fi: distribuitori de energie electrica, proprietari sau administratori ai retelelor de telecomunicatii, internet, furnizori de servicii de telefonie mobila, Posta Romana, firme specializate de abonare etc care impiedica inscrierea/participarea la Campanie. De asemenea, Organizatorul nu va fi responsabil pentru nefunctionarea echipamentelor de calcul ale participantilor, a aplicatiilor acestora sau altor echipamente tehnice ale acestora folosite in pentru inscrierea/participarea la Campanie, pentru nefunctionarea conexiunilor Internet si/sau a echipamentelor de calcul si/sau a aplicatiilor furnizorului de Internet si/sau functionarea defectuoasa a e-mail-ului etc. Premiile acordate nu pot fi înlocuite cu alte premii şi nici nu se poate acorda contravaloarea acestora în bani. În cazul refuzului unui câştigător de a beneficia de premiul câştigat, aşa cum este acesta descris în regulament, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului. Organizatorul nu va raspunde pentru niciun defect, disfuncţionalitate sau alte neajunsuri ale premiilor, pentru incapacitatea utilizării serviciilor terţilor implicati in proiect, efectele (inclusiv accidentari) produse ca urmare a utilizarii premiului sau alte neajunsuri ale premiilor. Orice sesizare vizand deficiente ale premiilor va fi indreptata impotriva producătorului, distribuitorului, importatorului sau furnizorului de servicii, după caz. Daca oricare dintre premii nu a putut fi acordat castigatorului datorita faptului ca nu este indeplinita oricare dintre conditiile mentionate in prezentul Regulament ori castigatorul nu poate fi contactat, nu se prezinta sa ridice premiul, nu poate fi gasit la adresa indicata, adresa este incorecta si nu se poate afla adresa corecta sau din oricare alt motiv, independent de vointa Organizatorului, castigatorul este decazut din dreptul de a mai primi sau revendica premiul, acesta putand fi anulat la latitudinea Organizatorului.

VIII. DREPTURILE PARTICIPANŢILOR ÎN CONTEXTUL PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

S.C. INTACT PUBLISHING S.R.L (Organizatorul campaniei) este operator de date cu caracter personal înregistrat la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrărilor de Date cu Caracter Personal cu numărul 21800. Organizatorul se obligă să respecte drepturile tuturor participanţilor, în conformitate cu prevederile Legii 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi liberă circulaţie a acestor date. Persoanele care şi-au comunicat datele personale sunt titulari ai următoarelor drepturi, conform Legii nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date:

Informarea persoanei vizate

a) identitatea operatorului şi a reprezentantului acestuia, dacă este cazul;

b) scopul în care se face prelucrarea datelor;

c) informaţii suplimentare, precum: destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor; dacă furnizarea tuturor datelor cerute este obligatorie şi consecinţele refuzului de a le furniza; existenţa dreptului de acces, de intervenţie asupra datelor şi de opoziţie, precum şi condiţiile în care pot fi exercitate;

d) orice alte informaţii a căror furnizare este impusă prin dispoziţie a autorităţii de supraveghere, ţinând seama de specificul prelucrării.

Dreptul de acces la date

Orice persoană vizată are dreptul de a obţine de la operator, la cerere şi în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta. Operatorul este obligat, în situaţia în care prelucrează date cu caracter personal care privesc solicitantul, să comunice acestuia, împreună cu confirmarea, cel puţin următoarele:

a) informaţii referitoare la scopurile prelucrării, categoriile de date avute în vedere şi destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le sunt dezvăluite datele;

b) comunicarea într-o formă inteligibilă a datelor care fac obiectul prelucrării, precum şi a oricărei informaţii disponibile cu privire la originea datelor;

c) informaţii asupra principiilor de funcţionare a mecanismului prin care se efectuează orice prelucrare automată a datelor care vizează persoana respectivă;

d) informaţii privind existenţa dreptului de intervenţie asupra datelor şi a dreptului de opoziţie, precum şi condiţiile în care pot fi exercitate;

e) informaţii asupra posibilităţii de a consulta registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal, de a înainta plângere către autoritatea de supraveghere, precum şi de a se adresa instanţei pentru atacarea deciziilor operatorului.

Persoana vizată poate solicita de la operator informaţiile de mai sus printr-o cerere întocmită în formă scrisă, datată şi semnată. În cerere solicitantul poate arată dacă doreşte ca informaţiile să îi fie comunicate la o anumită adresa, care poate fi şi de poşta electronică, sau printr-un serviciu de corespondenţă care să asigure ca predarea i se va face numai personal.

Operatorul este obligat să comunice informaţiile solicitate în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei opţiuni a solicitantului exprimate potrivit celor de mai sus.

Dreptul de intervenţie asupra datelor

Orice persoană vizată are dreptul de a obţine de la operator, la cerere şi în mod gratuit:

a) după caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ştergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă prezentei legi, în special a datelor incomplete sau inexacte;

b) după caz, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă prezentei legi;

c) notificarea către terţii cărora le-au fost dezvăluite datele a oricarei operaţiuni efectuate conform lit. a) sau b), dacă această notificare nu se dovedeşte imposibilă sau nu presupune un efort disproporţionat faţă de interesul legitim care ar putea fi lezat.

Pentru exercitarea acestui drept, persoana vizată va înainta operatorului o cerere întocmită în formă scrisă, datată şi semnată. În cerere solicitantul poate arăta dacă doreşte ca informaţiile să îi fie comunicate la o anumită adresa, care poate fi şi de poşta electronică, sau printr-un serviciu de corespondenţă care să asigure ca predarea i se va face numai personal.

Operatorul este obligat să comunice măsurile luate în temeiul prevederilor precedente, precum şi, dacă este cazul, numele terţului căruia i-au fost dezvăluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizată, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei opţiuni a solicitantului de a i se comunica informaţiile în scris la o anumită adresă fizică sau virtuală (electronică).

Dreptul de opoziţie

Persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate şi legitime legate de situaţia sa particulară, ca date care o vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepţia cazurilor în care există dispoziţii legale contrare. În caz de opoziţie justificată, prelucrarea nu mai poate viza datele în cauză.

Persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit şi fără nici o justificare, ca datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele operatorului sau al unui terţ, sau să fie dezvaluite unor terţi într-un asemenea scop.

În vederea exercitării drepturilor prevazute mai sus, persoana vizată va înainta operatorului o cerere întocmită în formă scrisă, datată şi semnată. În cerere, solicitantul poate arăta dacă doreşte ca informaţiile să îi fie comunicate la o anumită adresa, care poate fi şi de poşta electronică, sau printr-un serviciu de corespondenţă care să asigure ca predarea i se va face numai personal.

Operatorul este obligat să comunice persoanei vizate măsurile luate, precum şi, dacă este cazul, numele terţului căruia i-au fost dezvăluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizată, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei opţiuni a solicitantului de a i se comunica informaţiile în scris la o anumită adresă fizică sau virtuală (electronică).

Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale

Orice persoană are dreptul de a cere şi de a obţine:

a) retragerea sau anularea oricărei decizii care produce efecte juridice în privinţa sa, adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuată prin mijloace automate, destinată să evalueze unele aspecte ale personalităţii sale, precum competenţa profesională, credibilitatea, comportamentul ori alte asemenea aspecte;

b) reevaluarea oricărei alte decizii luate în privinţa sa, care o afectează în mod semnificativ, dacă decizia a fost adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date care întruneşte condiţiile prevăzute la lit. a).

Respectându-se celelalte garanţii prevăzute de prezenta lege, o persoană poate fi supusă unei decizii de natura celei de mai sus, în urmatoarele situaţii:

a) decizia este luată în cadrul încheierii sau executării unui contract, cu condiţia ca cererea de încheiere sau de executare a contractului introdusă de persoana vizată să fi fost satisfacută sau ca unele măsuri adecvate, precum posibilitatea de a-şi susţine punctul de vedere, să garanteze apărarea propriului interes legitim;

b) decizia este autorizată de o lege care precizează măsurile ce garantează apărarea interesului legitim al persoanei vizate.

Dreptul de a se adresa justiţiei

Fără a se aduce atingere posibilităţii de a se adresa cu plângere autorităţii de supraveghere, persoanele vizate au dreptul de a se adresa justiţiei pentru apărarea oricaror drepturi garantate de prezenta lege care le-au fost încălcate.

Orice persoană care a suferit un prejudiciu în urma unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuată ilegal, se poate adresa instanţei competente pentru repararea acestuia.

Instanţa competentă este cea în a carei rază teritorială domiciliază reclamantul. Cererea de chemare în judecată este scutită de taxa de timbru.

In vederea exercitarii acestor drepturi, Participantul la Campanie va transmite o cerere scrisa, datata si semnata catre Organizator la adresa indicata la sectiunea 1 a prezentului Regulament.

IX. Dispoziţii finale

Regulamentul este disponibil în mod gratuit pe pagina web: www.jurnalul.ro în secţiunea dedicată campaniei de abonamente. Regulamentul poate fi consultat si la sediul societatii: Bucuresti, Sector 1, Bd Ficusului nr. 44A, Corp B, etaj 4. Informaţii suplimentare cu privire la campanie pot fi obţinute la numarul de telefon 021.20.87.508 (numar cu tarif normal), de luni până vineri, între orele 09:00 şi 18:00, sau scriind la adresa de e-mail: abonamente@jurnalul.ro. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica prezentul regulament sub condiţia de a publica respectivele modificari pe site-ul www.jurnalul.ro. Modificarea îşi va produce efectele de la data publicării ei. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a întrerupe Campania în orice moment, anunţând însă publicul în prealabil, prin folosirea oricaror mijloace mass-media, inclusiv prin postarea unui anunt in aceasta privinta pe site-ul www.jurnalul.ro.

In cazul in care Organizatorul suspenda sau intrerupe Campania, aceasta va fi suspendata sau intrerupta de drept si nicio parte interesata nu va avea temei in a pretinde continuarea acesteia sau ori ce fel de despagubiri.

Eventualele reclamatii legate de desfasurarea Campaniei si modul in care sunt acordate premiile vor fi facute la adresa Organizatorului, pana la sfirsitul Campaniei. Reclamatiile ulterioare nu vor fi luate in considerare. În cazul unor potenţiale litigii apărute între organizator şi participanţii la campanie, acestea vor fi soluţionate pe cale amiabilă. În caz contrar, litigiul va fi înaintat spre soluţionare instanţelor judecătoreşti române de la sediul organizatorului.

ORGANIZATOR,

S.C. INTACT PUBLISHING S.R.L.