Scandal URIAȘ între Dumitru Coarnă și Carmen Dan: "Fac plângere pentru abuz în serviciu. Îi recomand să plece"

Dumitru Coarnă, preşedintele Sindicatelor din Poliţie, a reacționat virulent luni, spunând că va face plângere pentru abuz în serviciu, după ce ministrul de Interne Carmen Dan a spus despre acesta că are un „limbaj dublu”. „Îi recomand doamnei Carmen Dan să plece”, a tunat Dumitru Coarnă.

„Nu e ușa de la Videle ușa asta. Este ușa Ministerului de Interne, instituție publică, da?”, a spus Dumitru Coarnă făcând referire la declarațiile ministrului de Interne, care a spus că ușa MAI i-a fost mereu deschisă președintelui Sindicatelor din Poliție.

„Cei mai slabi miniștri de Interne din ultimii trei ani: Tobă, Tudorache și dna Carmen Dan. Este groparul Ministerului de Interne. Dna ministru are informații, păi pe informații vorbesc eu. Dna ministru lucrează pe text. Eu lucrez pe informații, că mă sună de acolo și-mi spune: vezi că ne omoară ăștia. Vă dau o probă certă? La 44 de ani s-a pensionat la cerere. La cerere! Distrug pensia celor care muncesc în stradă. Bălteanu, l-au pensionat la 43 de ani. Popescu Alina. Unii lucrează la dublu. Și cu pensie și cu salariu (...) Dacă a ajuns să spună că eu sunt nu știu cum, îi recomand să plece (...) Vreau să le transmit că au adus poliția națională de râsul țării. Dacă facem o lege cum a gândit Carmen Dan cu Olguța și Vâlcov, eu am voie să trec pe roșu, dumneavoastră nu. La polițiștii locali din Iași le-au făcut 7.000 salariul de încadrare. Un tehnician criminalist cu 15 ani vechime are undeva la 2.000-2.2200 de lei. Vedeți diferențele? Asta a făcut guvernul PSD. Nu mi-e teamă de ei. Au încercat de mult să mă aresteze”, a declarat Dumitru Coarnă.

Pe de alta parte ministrul Carmen Dan considera ca este momentul să renunțăm la ipocrizie. Aceasta a vorbit despre criza de personal din cadrul Ministerului de Interne și despre negocierile care au avut loc între sindicatele din poliție și ministru.

„Înțeleg că nu se umblă la vârsta de pensionare. Este momentul să renunțăm la ipocrizie. (...) Mă refer la temele care s-au tot rostogolit public în această perioadă, inclusiv la preluarea acestor teme de către sindicate, dar este o realitate. Avem un deficit foarte mare în MAI. Trebuie să luăm toate măsurile necesare pentru a acoperi acest deficit și în sensul acesta ne-am mobilizat. Am avut o discuție cu premier și, da, sunt soluții pentru ca în perioada imediat următoare să aducem în sistem în jur de 4 mii de angajați și să intervenim cât se poate concret pentru dotarea cu echipamente de intervenție, în primul rând, a polițiștilor de ordine publică.”, a declarat luni Carmen Dan.

De asemenea, ministrul de Interne lansează un atac la adresa lui Dumitru Coarnă, preşedintele Sindicatelor din Poliţie, despre care spune că are un „limbaj dublu”.

„Sindicatele, atunci când s-a intervenit cu modificări la statutul polițiștilor prin această OUG, au fost consultate. De ce atunci nu s-a sesizat nimeni? De ce atunci nu au fost discuții în planul public? Este o întrebare retorică. Aș vrea să nu comentez foarte mult declarațiile dlui Coarnă, pentru că dl Coarnă - din constatarea mea umilă - are un limbaj dublu. Odată spune că actuala lege a pensiilor este nelegală și că trebuie plafonată, trebuie să creștem vârsta de pensie, iar atunci când vrem să corectăm această legislație, ne amenință cu proteste. Cărei poziții a dlui Coarnă să-i răspund eu acum? Dl Coarnă a avut ușa deschisă la MAI ori de câte ori a solicitat să discute cu ministrul.”, a mai spus Carmen Dan.

Carmen Dan a mai subliniat că nu va fi modificat sistemul de calcul al pensiilor celor din MAI, iar cei care vor să se pensioneze în aceleaşi condiţii ca şi până acum o vor mai putea face până în 15 septembrie.