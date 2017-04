The Observer: Londra va pierde curând Autoritatea Bancară Europeană şi Agenţia Europeană a Medicamentului

tupungato/Getty Images/iStockphoto London, UK - Big Ben and Westminster Bridge. London, UK - Big Ben and Westminster Bridge.

Bruxelles-ul va merge mai departe cu planurile de a muta din Londra Autoritatea Bancară Europeană (EBA) şi Agenţia Europeană a Medicamentului (EMA), după votul britanicilor în favoarea ieşirii din Uniunea Europeană, a anunţat publicaţia britanică The Observer, transmite Deutsche Welle.



În următoarele săptămâni va fi organizat un aşa-numit "concurs de frumuseţe" pentru a se decide unde vor fi noile sedii. UE va provoca Marii Britanii o dublă umilinţă prin mutarea sediilor celor două instituţii, susţine The Observer. Publicaţia anunţă că în următoarele săptămâni se va anunţa unde vor fi mutate cele două agenţii, ca represalii la abordarea agresivă a Marii Britanii a negocierilor privind viitoarea sa relaţie cu UE după Brexit.



Decizia a fost adoptată săptămâna trecută de diplomaţii europeni, iar statele europene concurează pentru a găzdui cele două importante agenţii, susţine publicaţia britanică.



Înfiinţată în 2011 ca reacţie la criza financiară globală, Autoritatea Bancară Europeană operează ca un reglementator pan-european care elaborează şi coordonează legislaţia în domeniul bancar la nivelul blocului comunitar. Luxemburg, Frankfurt, Milano, Amsterdam, Paris şi alte centre financiare europene şi-au exprimat dorinţa de a găzdui EBA, după decizia britanicilor de a ieşi din Uniunea Europeană.



Agenţia Europeană a Medicamentului supervizează siguranţa medicamentelor vândute în Uniunea Europeană, o piaţă de peste 500 de milioane de consumatori. Cu aproape 900 de angajaţi, un buget de 322 milioane de euro pe an şi totodată capabilă să strângă anual 36.000 de experţi la reuniunile sale, Agenţia Europeană a Medicamentului este cea mai mare instituţie UE găzduită în prezent de Marea Britanie şi o ţintă atractivă pentru mai multe oraşe de pe continent.



EMA a dezvăluit că reprezentanţii guvernelor şi sau ai unor oraşe din următoarele ţări şi-au exprimat interesul pentru a găzdui agenţia: Austria, Belgia, Croaţia, Cipru, Cehia, Danemarca, Finlanda, Franţa, Germania, Grecia, Ungaria, Irlanda, Italia, Malta, Olanda, Portugalia, România, Slovacia, Slovenia, Spania şi Suedia. EMA a precizat că, deocamdată, nu este clar dacă toţi cei care şi-au manifestat interesul vor depune şi o ofertă formală.



Pe lângă aspectele care ţin de prestigiu, există şi avantaje economice pentru oraşele care vor găzdui agenţii europene precum EMA. Angajaţii sunt plătiţi de UE, nu de oraşul gazdă, care profită şi de pe urma chiriilor percepute pentru spaţiile de birouri necesare pentru astfel de agenţii. În plus, există beneficii şi pentru afacerile locale de genul organizatori de conferinţe sau hoteluri.



The Observer susţine că negociatorul şef al UE speră că noile locaţii ale celor două agenţii vor fi cunoscute până în iunie, în timp ce mulţi analişti cred că poziţia Londrei de centru financiar global este ameninţată de Brexit.



Guvernul de la Londra nu a reuşit să convingă alte state UE să înceapă mai devreme noi negocieri comerciale. Prin activarea pe 29 martie a articolului 50 al Tratatului de la Lisabona, Marea Britanie a iniţiat un proces de negocieri care ar urma să dureze doi ani şi în urma căruia se vor stabili condiţiile ieşirii acestei ţări blocul comunitar.



Luna trecută, Guvernul României a anunţat că îşi va depune candidatura pentru găzduirea la Bucureşti a Agenţiei Europene pentru Medicamente (EMA) şi şi-a exprimat disponibilitatea de a colabora cu autorităţile pentru realizarea acestui obiectiv. www.agerpres.ro