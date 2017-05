Vizitele de protocol nu au rezolvat problema sclavilor români din Italia

Românii sclavi în Italia nu mai sunt în atenția guvernului, dar problemele lor rămân aceleași. S-au făcut vizite la nivel înalt în Sicilia, interpelări în Parlamentul European, ministerele noastre au alocat fonduri pentru campania de conștientizare, iar acolo, în Italia, lucrurile rămân exact așa cum erau înainte de primul scandal din presa internațională: români păcăliți de falși angajatori, deveniți sclavi pe plantații, la propriu, femei violate, bolnavi fără drept la îngrijire medicală și multe altele abuzuri. Și în continuare sunt ajutați de CAPIMED, asociația care a fost refuzată la finanțare de statul român, după ce a arătat că se poate face și un proiect care chiar să ajute victimele.

În continuare se fac recrutări pentru munca în Italia pe Facebook și în continuare vor fi victime, explică, pentru Jurnalul Național, Luminița Andrei, președinte asociației CAPIMED, care își autofinanțează rolul de binefăcător al victimelor plecate din România, care ajung în sclavie în Italia. “Am transmis public autorităților din România toate datele pe care le am. Am semnalat traficul de persoane, dar în continuare nu se iau măsuri. Am acum două cazuri disperate, pe care încerc să le ajut. Problemele lor au apărut după vizita oficialilor din România, în urma căreia nu s-a rezolvat nimic”, spune Luminița Andrei. Asociația pe care o conduce face voluntariat de mai mulți ani și ajută românii din Italia, iar de doi ani încearcă să obțină finanțare pentru un proiect amplu, de mișcare sindicală, pentru a-i proteja pe românii ajunși la muncă în Italia. Asociația a fost refuzată de mai multe ori de ultimele trei guverne ale României, pe motive diverse, deși proiectul funcționează, cu bani din buzunarul voluntarilor și cu ajutor de la avocați și medici italieni, care vin în sprijinul românilor.

După ce a depus proiectul pentru sprijinirea românilor din Italia în mai multe forme și de mai multe ori, cel mai recent răspuns din partea autorităților române a venit de la secretarul de stat Ovidiu Iane, de la Ministerul pentru Românii de Pretutindeni, care spune că nu se poate finanța, pentru că suma pe care o cere CAPIMED pentru plata a 27 de sedii (chirii, juriști etc) este prea mare și că proiectul ar trebui finanțat mai degrabă de alte ministere. Mai mult, reprezentantul ministerului pentru Românii de Pretutindeni spune că proiectul CAPIMED se suprapune peste campaniile de informare desfășurate de celelalte ministere, deși respectivele campanii nu au început.

Proiecte sindicale fără sprijin de la stat

Răspunsul secretarului de stat se referă, printre altele, și la o cooperare cu sindicatele din România, menționând CNSLR Frăția, Agro-Frăția și Agrostar, numai că nici aceste proiecte sindicale nu au susținere de la statul român. „Colaborăm cu sindicatele din Italia. Împreună vrem să aducem în fața autorităților munca la negru, să-i determinăm pe românii de acolo să se înscrie în sindicat, să învețe, să știe ce ar trebui să facă. Vom lansa și o campanie de informare, cu broșuri pe care vrem să le dăm românilor din Italia. Aceasta este campania noastră, finanțată din banii sindicatului, nu are nicio legătură cu cea pe care au aunțat-o autoritățile din România. Nu am cerut ajutor statului român și nu am primit ajutor pentru acest proiect. Am cerut sprijin doar ambasadei. Sprijinul ambasadei constă în faptul că îi mai ajută pe cei care au probleme acolo, dar mulți români nici nu cer ajutor, pentru că le este frică. Dintre autorități, nu m-a întrebat nimeni nimic, doar eu am informat-o pe doamna ministru Olguța Vasilescu în legătură cu această campanie pe care urmează să o facem. Nu știa nici dumneaei prea multe la vremea aceea (după scandalul din presa internațională – n.r.)”, a explicat, pentru Jurnalul Național, Leonard Bărăscu, liderul CNSLR Frăția. Confederația sindicală intenționează să depună spre finațare din fonduri europene un proiect amplu, asemănător cu cel lansat de CAPIMED cu doi ani în urmă.

Legislație italiană împotriva caporalilor

Marea problemă, care rămâne și după demararea tuturor proiectelor anunțate, este că românii săraci își caută în continuare locuri de muncă în Italia și sunt traficați de „caporali” - cum sunt numiți traficanții de persoane. Italia chiar a lansat o nouă lege a caporalatului, cu două luni în urmă, după scandalul cu sclavii români din Sicilia, dar deocamdată nu sunt rezultate și cei care cunosc foarte bine problemele nu cred că noua lege va diminua fenomenul traficului de persoane.

Pe lângă victimele ajunse în sclavie, violate sau chiar ucise în Italia, mai sunt mulți români care se îmbolnăvesc și nu pot beneficia de asistență medicală sau socială. „Încerc acum să ajut un adolescent cu dizabilități psihice grave, care a stat într-un centru de plasament din Italia, iar de doi ani a pierdut dreptul de a mai rămâne în acel centru, pentru că a depășit vârsta. El cere cu disperare să fie rapatriat și nu găsim soluții. Țin legătura cu asistentul maternal care l-a avut în îngrijire mai mulți, doamna Maria Orbulesc”, spune reprezentanta CAPIMED – Confederația Națională a antreprenorilor Mici și Mijlocii. Și aceste probleme sunt frecvente, iar autoritățile ridică din umeri, chiar și atunci când se gesesc soluții, dar este nevoie de finanțare pentru a-i ajuta pe români.

Una dintre victimele traficanților, ajutată doar de voluntarii români și italieni din peninsulă

Răspunsul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni. Autoritățile pretind că derulează programe in beneficiul românilor din Italia, dar nimeni nu pare să fi auzit de ele