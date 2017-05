Anchetarea alegerilor din 2009, la mâna CCR

DIANA OROS

PNL și USR au contestat la Curtea Constituţională modificările aduse de PSD şi ALDE Regulamentului Camerei Deputaților, prin care a devenit posibil ca Parlamentul să ancheteze în paralel cu procurorii de la Parchetul General presupusa fraudare a alegerilor prezidenţiale din 2009.

Liberalii și useriștii au sesizat CCR cu privire la modificările aduse de coaliţia PSD-ALDE Regulamentului Camerei Deputaților care permit desfășurarea unei anchete parlamentare în același timp cu una judiciară și instituie obligativitatea prezenţei pentru toate persoanele chemate în fața unei comisii de anchetă. „Suntem în situaţia în care, prin ancheta parlamentară, care reprezintă o activitate cu profund caracter politic, poate fi influenţată administrarea probelor în cadrul unei anchete judiciare. Rezultă, din această modificare a Regulamentului Camerei Deputaţilor, că activitatea puterii legislative poate influenţa, în orice moment, activitatea puterii judecătorești", se arată în sesizarea depusă la CCR. Opoziţia invocă o decizie a Curții din 2012, potrivit căreia Ministerul Public este parte a autorităţii judecătorești, iar faptul că procurorii își desfășoară activitatea sub autoritatea ministrului Justiţiei nu califică Ministerul Public ca fiind o instituţie a cărei activitate s-ar afla sub control parlamentar. În privinţa instituirii obligativităţii prezenţei la audieri a tuturor persoanelor, sub ameninţarea unor sancţiuni, PNL acuză că Parlamentul se suprapune unor organe judiciare. În acest caz, PNL invocă o decizie a Curţii din 2009.