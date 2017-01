Avocatul diavolului, martor în dosarul Mineriada

Simion MECHNO / AGERPRES FOTO

Contestat de Opoziţie după ce a atacat la CCR legea care îi interzice lui Liviu Dragnea să fie prim-ministru, Avocatul Poporului, Victor Ciorbea, a mai primit o lovitură. De data aceasta de la procurorii militari care l-au chemat, ieri, la Parchetul General pentru a-l audia, în calitate de martor, în dosarul Mineriada.

Victor Ciorbea s-a prezentat ieri la Parchetul General pentru a depăna amintiri vechi de peste un sfert de secol în dosarul Mineriadei din 13 - 15 iunie 1990. Dosarul a fost redeschis de procurorii militari pe 23 decembrie 2016, iar fostul preşedinte Ion Iliescu, fostul premier Petre Roman, fostul director al SRI Virgil Măgureanu și fostul lider al minerilor Miron Cozma au fost puşi sub acuzare pentru crime împotriva umanităţii. "După 27 de ani e greu să îţi aminteşti mare lucru. Sigur că am fost surprins, șocat ca orice om care a văzut acele momente. În rest, rămâne să discut cu domnul procuror militar să vedem exact ce mă întreabă și să răspund cât mai sincer, deschis și fără niciun fel de reținere", a spus Ciorbea, la sosirea la sediul Parchetului. După audieri, Avocatul Poporului a declarat că procurorii militari l-au întrebat despre organizarea sindicatelor şi funcţiile pe care le deţinea în organizaţiile sindicale de la acea vreme. Ciorbea a precizat că nu a avut prea multe de spus în faţa procurorilor pentru că el era atunci lider sindical la FSLI, iar sindicaliştii din învăţământ nu au participat la măcelul dezlănţuit de mineri. “În '90 eram la FSLI. Am fost ales preşedinte CNSLR la Congresul din 28-29 iunie, la mai bine de două săptămâni după aceea. Colegii din sindicat din învăţământ, vă daţi seama că nu au venit la acţiuni alături de mineri şi IMGB. Nu am avut cu ce mare lucru să contribui la aflarea adevărului”, a spus Ciorbea la ieşirea de la audieri. Procurorul general al României, Augustin Lazăr, a anunțat la sfârșitul anului trecut că o soluţie în dosarul Mineriadei va fi dată în primele luni din 2017.

Avocatul poporului răzvrătit

După ce a contestat la Curtea Constituțională legea care le interzice condamnaţilor să facă parte din Guvern – o lege veche de 16 ani - Victor Ciorbea s-a trezit cu poporul în cap. Peste 130.000 de români au semnat în timp record o petiție online prin care îi cer Avocatului Poporului să-și dea demisia, pe motiv că acesta nu mai reprezintă interesele poporului, ci pe cele ale politicienilor certaţi cu legea. În replică, Victor Ciorbea susţine că cei care îl contestă habar nu au despre ce e vorba. ”Bieţi oameni care nu ştiu despre ce e vorba şi nu au avut nici răbdarea şi nici interesul să citească excepţia pe care am formulat-o”, a fost răspunsul fostului premier.