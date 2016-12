Băsescu: Sevil Shhaideh - experienţă politică zero; riscul să fie doar o faţadă e major

El a spus că Sevil Shhaideh "are o reputaţie excepţională în comunitatea turco-tătară din Dobrogea de unde vine (...). Are un soţ care a lucrat 20 de ani în Ministerul Agriculturii din Siria, dar reputaţia profesională a domniei sale este excepţională în comunitate".



Pe de altă parte, a subliniat Băsescu, lipsa experienţei politice a acesteia ar putea să o transforme într-o "faţadă".



"În acelaşi timp, doamna are experienţă politică zero. Nu este conectată la nucleul dur decizional al PSD-ului şi din acest motiv cred că riscul să fie doar o faţadă pentru domnul Dragnea şi oamenii puternici din PSD este major. Or, România n-ar trebui să treacă la o conducere de stil islamist, cum e în Iran. E guvernul, e preşedintele ales, dar în spatele lui, decizia finală o au ayatollahii - acel consiliu al marilor şefi religioşi din Iran", a mai spus liderul PMP.



"N-ar trebui să fim un astfel de stat şi ne vom lupta ca acest lucru să nu se întâmple", a adăugat Băsescu. "Am spus maxim ce pot să spun public", a afirmat liderul PMP la finalul declaraţiei de presă.



Din delegaţia PMP au făcut parte Traian Băsescu - preşedintele formaţiunii, Eugen Tomac, Robert Turcescu, Valeriu Steriu, Dorin Bădulescu.



Preşedintele Klaus Iohannis a fost însoţit la consultări de consilierii prezidenţiali Bogdan Aurescu şi Ion Oprişor şi de consilierii de stat Mădălina Dobrovolschi şi Dana Bârsan.



Miercuri, preşedintele Iohannis a avut consultări la Palatul Cotroceni cu delegaţiile PSD-ALDE, PNL, USR şi UDMR.

Sursa: AGERPRES