Blitzkrieg PSD: Grindeanu, executat cu sânge rece

Sorin Grindeanu a fost exclus din PSD, iar social-democraţii vor depune o moţiune de cenzură împotriva propriului Guvern, o premieră istorică pe scena politică românească. Deciziile au fost luate cu unanimitate de voturi în şedinţa de ieri a Comitetului Executiv. Membru PSD din 1996, Grindeanu le ceruse liderilor PSD să cântărească bine decizia, întrucât „există riscul iminent ca social-democraţii să piardă guvernarea”. Liviu Dragnea s-a plâns ieri că adevărata miză a crizei din Kiseleff este destructurarea PSD, iar partidul este sub asediu.

Premierul Sorin Grindeanu a fost executat cu sânge rece în şedinţa de ieri a Comitetului Executiv al PSD. Judecat în lipsă, Grindeanu a fost exclus fără regrete din partidul care-l propunea ca şef al Guvernului şi-i prevestea un mandat lung în urmă cu şase luni. Acesta a devenit membru PSD, „din convingere”, încă din anul 1996. S-a înscris în partid pe vremea când avea 23 de ani, era student în anul V, iar social-democraţii conduşi de Ion Iliescu pierdeau puterea în detrimentul CDR. „Avem un fost coleg care bântuie ca o fantomă prin Palatul Victoria, nu mai are legitimitate, nu a avut contribuții în campanie sau în comunicarea din perioada alegerilor. Nu s-a remarcat ca alți colegi din teritoriu care au muncit în alegeri. Eroul campaniei a fost programul de guvernare, asta au votat românii”, a acuzat Gabriela Firea în timpul CEx. „După prestația lui Grindeanu de aseară s-a văzut clar că era un plan bine gândit de ceva vreme. Am sperat că va demisiona măcar în ultimul moment. Acum, singura soluție este moțiunea de cenzură. Adevărata miză care a dus la această situaţie este destructurarea PSD. În toamnă nu am mai fi avut ce să facem”, a avertizat Liviu Dragnea. Liderul PSD i-a lăudat în şedinţă pe miniştrii care l-au lăsat singur pe Grindeanu la Palatul Victoria. În viziunea lui Dragnea, aceştia ar fi demonstrat că au „caracter şi verticalitate” prin demisia în bloc din Executiv. Înainte de CEx, Sorin Grindeanu le-a cerut social-democraţilor să „cântărească bine” ce decizie vor lua, întrucât există „riscul iminent” ca PSD să piardă guvernarea. „De peste 20 de ani sunt în PSD. Vă garantez că nu mă agăţ în niciun fel de funcţia de prim-ministru. Vreau să mă asigur că preşedintele României va nominaliza un premier tot din partea PSD, iar atunci sunt gata să îmi prezint demisia”, le-a transmis Grindeanu foştilor colegi.

PSD este sub asediu şi nu este sub asediu politic. Este o coordonare profesionistă. devine clar că nu este un plan făcut pe genunchi ieri. Sorin Grindeanu nu mai e el, este o unealtă. A cui, ne este greu să ne dăm seama. Am avut încredere în acest om. Este un om la care am ţinut foarte mult, l-am și ajutat. Nu am bănuit că se ajunge aici, că va suferi o asemenea transformare. Liviu Dragnea, preşedinte PSD

Se poate ajunge la anticipate

În privinţa moţiunii de cenzură, aceasta va fi depusă luni la Parlament, iar PSD şi ALDE deţin suficiente voturi pentru a-şi trânti propriul Guvern. În acest moment, coaliţia de guvernare dispune de 244 de senatori şi deputaţi, în condiţiile în care pentru a trece o moţiune de cenzură sunt necesare 233 de voturi. Pentru depunerea moţiunii, Dragnea şi Tăriceanu au nevoie de cel puţin 116 semnături, adică o pătrime din totalul celor 464 de parlamentari. Până în acest moment, nu este clar cum se va poziţiona Opoziţia într-un astfel de scenariu. USR a cerut deja alegeri anticipate, în vreme ce liberalii aşteaptă strategic limpezirea crizei. Nici PMP, UDMR sau minorităţile naţionale nu s-au pronunţat deocamdată, însă există toate indiciile că maghiarii, curtaţi intens pentru a intra la guvernare, vor vota cot la cot cu PSD. În schimb, Grindeanu se poate baza în Parlament pe sprijinul fidelilor lui Victor Ponta (o parte însemnată din PSD) şi pe parlamentarii care au dezertat din ALDE pentru a fonda ProRomânia alături de fostul vicepremier Daniel Constantin. „Nu am niciun fel de emoţie legată de MARIUS GÎRLAȘIU majoritate”, a transmis liderul ALDE, C.P. Tăriceanu. „Dacă Dragnea îşi face iluzii că o moţiune împotriva Guvernului Grindeanu va trece prin Parlament, se înşală amarnic. Dacă Grindeanu nu îşi face Guvern şi demisionează, joacă Iohannis. În locul lui, aş trimite PSD-ul în opoziţie fără să clipesc”, a comentat liderul PMP Traian Băsescu. Ieri au apărut pe surse informaţia că Liviu Dragnea a negociat cu PMP cooptarea la guvernare, oferindu-i lui Eugen Tomac un post de vicepremier. „Probabil vrea să fie sigur că are majoritate în Parlament”, au precizat surse politice. Dezbaterea moţiunii de cenzură este programată miercuri în Parlament.

„Picasso” Vâlcov, eminența cenușie

Omul care a conceput raportul de evaluare a Guvernului, gândit ca un „rechizitoriu” la adresa premierului, este fostul ministru PSD al Finanţelor, Darius Vâlcov. Acesta este judecat în două dosare de corupţie şi urmărit penal în altul, fiind în prezent sub control judiciar. Printre acuzaţiile pe care i le aduc procurorii se numără traficul de influenţă, luarea de mită şi spălarea de bani. Vâlcov a stat în arest la domiciliu din 26 martie până în 2 aprilie 2015, ziua în care a fost arestat preventiv. Fostul senator a fost eliberat din arest pe 23 iunie 2015. Vâlcov este cel despre care DNA a arătat că-şi ascundea tablourile de Renoir, Tonitza, Grigorescu şi Picasso în cavouri dintr-un cimitir din Slatina, alte obiecte de artă şi lingouri de aur fiind ascunse de fostul ministru în pereţi falşi sau în casele unor apropiaţi.

„Fostul PDL poate fi mândru”

Paradoxul vremurilor noastre face ca rechizitoriul la adresa lui Grindeanu să fie „opera” a doi foşti membri PDL. Liviu Dragnea şi-a început cariera politică în PD-ul lui Traian Băsescu, în vreme ce Darius Vâlcov a fost membru în fostul PDL din 2004 până în 2012. „Dramoleta politică de la PSD are doi autori. Primul, inculpatul Darius Vâlcov (fost PDL), care a analizat activitatea miniştrilor şi a prezentat în CEX raportul de ineficienţă al Guvernului. Al doilea, condamnatul Liviu Dragnea (fost PDL), care a executat Guvernul, în frunte cu premierul Grindeanu. Fostul PDL poate fi mândru, a furnizat PSD-ului doi oameni care ştiu cum se distruge un partid din interior. Darius Vâlcov şi Liviu Dragnea sunt doi politicieni care îşi fac iluzii deşarte că, fiind obedienţi sistemului, vor scăpa de problemele juridice pe care le au”, a jubilat Traian Băsescu.

Ce prevede Constituția României

Potrivit Constituţiei, „funcţia de membru al Guvernului încetează în urma demisiei, a revocării, a pierderii drepturilor electorale, a stării de incompatibilitate, a decesului, precum şi în alte cazuri prevăzute de lege” (art. 106). Conform art. 107, dacă premierul „se află într-una din situaţiile prevăzute la art. 106, cu excepţia revocării, sau este în imposibilitate de a-şi exercita atribuţiile, preşedintele României va desemna un alt membru al Guvernului, ca prim-ministru interimar, pentru a îndeplini atribuţiile primului-ministru, până la formarea noului Guvern”. „Deocamdată nu ne aflăm în niciuna dintre situaţiile menţionate în Constituţie”, a transmis ieri Preşedinţia. Klaus Iohannis a cerut „soluţionarea urgentă a crizei din interiorul coaliţiei de guvernare pentru a se evita instabilitatea politică”, avertizând că „rezolvarea crizei interne a coaliţiei este strict responsabilitatea partidelor din care este alcătuită”. Preşedintele Klaus Iohannis pleacă duminică în Germania, unde va avea întâlniri cu cancelarul Angela Merkel şi preşedintele Frank-Walter Steinmeier. Iohannis se va afla luni şi marţi la Berlin, urmând ca joi şi vineri să fie prezent la Consiliul European de la Bruxelles. Potrivit legii de funcţionare a Guvernului, premierul are 15 zile la dispoziţie pentru a semna demisiile miniştrilor şi a le trimite la Administraţia Prezidenţială, pentru ca apoi să fie publicate în Monitorul Oficial.