C.T.Popescu, despre suspendare: O afirmaţie ameninţătoare pe care Dragnea o face în replică la gestul de putere al preşedintelui

Analistul politic Cristian Tudor Popescu a calificat drept "ameninţătoare" afirmaţia liderului PSD, Liviu Dragnea, referitoare la o eventuală suspendare a şefului statului.



"Este o afirmaţie ameninţătoare, pe care dl. Dragnea o face în replică la gestul de putere al preşedintelui Iohannis. Preşedintele Iohannis a avut un gest discreţionar, nu a explicat nimic, pur şi simplu a respins-o pe dna Shhaideh. Dl Dragnea trebuie să răspundă acum, în această bătălie de imagine, cu afirmaţii cel puţin la fel de dure. Această afirmaţie se înscrie în această tactică. Deocamdată, dl Dragnea încearcă să arunce vina crizei politice exclusiv asupra preşedintelui Iohannis. Acesta este scopul ieşirii domnilor Dragnea şi Tăriceanu - să transfere responsabilitatea a ceea ce va urma exclusiv asupra dlui Iohannis", a declarat, marţi, pentru AGERPRES, Cristian Tudor Popescu.



Preşedintele Partidului Social Democrat, Liviu Dragnea, a declarat marţi că, în următoarele două zile, PSD şi ALDE vor lua o decizie cu privire la ce vor face în legătură cu refuzul şefului statului de a desemna premierul propus de cele două formaţiuni - Sevil Shhaideh -, iar, dacă vor ajunge la concluzia că este bine pentru ţară suspendarea din funcţie a lui Klaus Iohannis, nu o să aibă nicio ezitare.



"M-am consultat cu colegii, mâine, cel mai târziu poimâine, o să trebuiască să luăm o decizie şi, parafrazându-l pe cel care a vorbit la ora 12,00, vreau să cumpănesc foarte bine, dar nu între un interes personal sau de grup, ci între ceea ce este bine sau rău pentru România. Nu are rost să ne ascundem după degete, am primit o avalanşă de mesaje de la oameni care cer cu fermitate suspendarea preşedintelui. Nu este o decizie uşoară. Dacă, în urma acestei analize, vom ajunge la concluzia că pentru ţară e bine să îl suspendăm pe preşedinte, nu o să am nicio ezitare", a spus Dragnea, la Palatul Parlamentului.



Preşedintele Klaus Iohannis a anunţat marţi că nu acceptă propunerea PSD - ALDE ca Sevil Shhaideh să fie prim-ministru şi a cerut acestei coaliţii să facă o nouă nominalizare.

