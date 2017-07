Când ar putea avea loc prima remaniere a Guvernului

Premierul Mihai Tudose a declarat în acest weekend că nu are în vedere nicio demitere în rândul miniștrilor, iar în cazul șefului de la Sănătate, Florian Bodog, i-a cerut doar un raport despre situația vaccinări­lor din România. Cu toate acestea, surse guvernamentale spun că o decizie în ceea ce îl privește pe Bodog ar putea fi tranșată chiar astăzi, la ședința coaliți­ei de guvernare PSD – ALDE.

„ I-am solicitat domnului ministru Florian Bodog un raport despre tot sinopsisul la vaccinările din România, începând de la situația producerii vaccinurilor, înce­pând de la Institutul Cantacuzino, terminând cu importurile și cu ce avem în depozite. După aceea, dacă vaccinurile respective stau într-un depozit în București ori s-au distribuit în țară, este un alt subiect, și apoi cine trebuia să facă vaccinarea propriu-zisă. Dacă medicul de familie s-a dus la familia respectivă, are o statistică privind copiii nevaccinați? Sunt nevac­cinați pentru că au refuzat părinții sau pentru că nu a ajuns nimeni la ei? Și atunci, am un prim caz: vaccinul este în țară, a ajuns în localitatea în care trebuia să ajungă, s-a dus medicul la familie, familia a refuzat. Dar pot apărea și nenorociri de genul: nu a fost vaccinul, vaccinul a stat în depozit, vaccinul este în țară, nu a stat în depozit, s-a dus în localitatea respectivă, dar nimeni nu s-a ocupat să și vaccineze. Situația ar trebui să fie foarte clară, dar, din păcate, nu este”, a afirmat premierul Mihai Tudose. Totodată, Tudose a precizat că acesta este motivul pentru care doreşte un raport cât mai amănunţit şi într-un termen cât mai scurt, dar că nu are în vedere nicio remaniere. Chiar dacă premierul a negat că ia în calcul o eventuală schimbare a ministrului Sănătății, potrivit unor surse guver­namentale, soarta lui Florian Bodog depinde tocmai de raportul privind măsurile pe care le-a luat în cazul crizei vaccinărilor. Săptămâna trecută, Mihai Tudose i-a dat o săptămână ministrului Sănătății să vină cu un plan de informare a populației „prin care să înțe­leagă românii că trebuie să fie vaccinați copiii”. În plus, în timpul ultimei ședințe de Guvern, premierul s-a arătat nemul­țumit de actele normative puse pe masa Executivului de ministerul condus de Florian Bodog, apostrofându-l pe Rareș Tișcă, secretarul de stat care îi ținea locul ministrului Sănătății. „Nu dați din cap, domnule secretar de stat, atât de amplu, așa, că nu sunt foarte de acord cu ce ați scris acolo și s-ar putea să plecați acasă înapoi. Mă bucur ca ați înțeles”, a fost replica premierului Mihai Tudose.

În şedinţa de Guvern din 13 iulie, premierul Mihai Tudose s-a arătat îngrijorat de cifrele care indică faptul că în România sunt aproximativ 260.000 de copii care nu au fost vaccinaţi împotriva rujeolei şi poliomielitei, în condiţiile în care vaccinurile sunt suficiente pe piaţă

Teodorovici încă mai caută explicații

Demis pe 13 iulie din postul de consilier onorific al prim-ministrului, Eugen Teodorovici susține acum că era conștient de riscul de a fi demis încă de la numirea sa în această funcție, însă a sperat că lucrurile se vor întâmpla altfel. „Am ştiut întotdeauna că acest fel de a fi, de a spune lucrurilor pe nume şi mai ales de a acţiona, nu este ceea ce acceptă şi promovează o mare parte din clasa politică actuală... ÎNCĂ”, a explicat fostul ministru într-o postare pe pagina sa de Facebook. Eugen Teodorovici a mai spus că decizia demiterii sale a fost luată de către o persoană care „doar crede că știe tot ce mișcă în România”. „Cui aparţine această decizie? Cu siguranţă cuiva care doar crede că ştie tot ce mişcă în România, de la economie la justiţie, de la sănătate la sistemul social şi educație, de la industrie la agricultură etc., luând decizii, din păcate, în consecinţă! Pe scurt, argumentul forței a învins forța argu­mentelor”, a afirmat senatorul PSD. La acel moment, premierul Tudose motiva demiterea lui Eugen Teodorovi­ci pentru că acesta „a înțeles greșit” colaborarea și „s-a transformat într-un purtător de cuvânt”.