Caznele consilierilor prezidenţiali. Soli şi Iude

Consilierii prezidenţiali au jucat roluri de aghiotanţi şi paji supuşi umorilor şi agendei politice a preşedinţilor. Unii dintre ei şi-au luat soarta şi problemele în justiţie în mâini, cum e cazul Scutaru, achitat în instanţă după un calvar de trei ani. În alte cazuri, relaţia de subordonare a sfătuitorilor servili s-a terminat din voia şefului statului, când aceştia erau compromişi. Simina Tănăsescu a fost tăiată de pe lista de slujbaşi devotaţi. De multe ori, povăţuitorii au fost sacrificaţi pentru a menţine puterea politică a preşedintelui.

Deşi scăpat de zeghe, tribulaţiile lui George Scutaru se datorează eforturilor făcute pentru a asigura finanţarea campaniei la prezidenţiale a şefului său, Klaus Iohannis. Atunci când Scutaru a demisionat din funcţia de consilier, Iohannis anunţa că sfetnicul său pleacă din considerente personale. Cauzele intime ale lui Scutaru s-au transformat într-un rechizitoriu la DNA, iar în septembrie 2015, procurorii anticorupţie l-au trimis în judecată. Şi în cazul flagrant al consilierului prezidenţial Simina Tănăsescu Administraţia Prezidenţială şi-a „şters amprentele” subit după aparenta tentivă de şantaj a judecătorului CCR Petre Lăzăroiu. Comunicatul preşedintelui Iohannis atestă că Tănăsescu era în concediu şi se ocupa de cariera de dascăl la Universitatea de Drept atunci când l-a invitat la o şuetă inofensivă pe Lăzăroiu pentru a-i oferi „două cărţi de specialitate pe zona dreptului financiar”. Cunoscând vicleşugul politic românesc care arată că-i bine să pui în mişcare orice Administraţia Prezidenţială adăugă hipervigilent în comunicatul de presă că între cei doi „a avut loc o discuţie pur teoretică pe marginea solicitării asociaţiei civice VeDem Just, o discuţie tehnică, între doi profesionişti de drept constituţional, care nu a implicat în niciun fel instituţia Preşedintelui României”. În pofida spuselor preşedinţiei, Tănăsescu a fost acuzată că a încercat să facă presiuni asupra judecătorului Lăzăroiu, căruia i-a spus că are „misiunea ingrată” de a-i vorbi despre revocarea sa de la CCR, după ce sesizare a unui ONG la Preşedinţie ar fi trebuit să-l scoată din joc pe judecător, căruia i-ar fi expirat mandatul. De altfel, Lăzăroiu era vechi la CCR de când la Cotroceni se perpelea după deciziile Curţii fostul preşedinte Băsescu. Consilierul prezidenţial Simina Tănăsescu a demisionat din funcţie, după câteva zile, cu scandal, după întâlnirea dată în vileag de însăşi judecătorul CCR Petre Lăzăroiu, care a adulmecat o stratagemă prezidenţială pe care Iohannis pare s-o fi găsit în cufărul cu zestre lăsat de Băsescu la Cotroceni. Vicleşugul constă în trimiterea emisarilor să facă lucrurile cu care şeful nu vrea să-şi murdărească mâinile.

Iohannis l-a promovat pe fostul său consilier prezidenţial Dan Mihalache în funcţia de ambasador al României în Marea Britanie, unde omul preşedintelui a dat rateu când 100 de români au fost blocaţi pe un aeroport din Londra. Nervos şi indiferent, Mihalache a afirmat atunci că el nu e „babysitter public”.

Săftoiu, povestaşul epocii Băsescu

Adriana Săftoiu a fost consilier şi purtător de cuvânt al fostului preşedinte Traian Băsescu, dar de îndată ce a dezertat din secta organizată în jurul său, a povestit într-o carte de memorii cu lux de amănunte despre regimul intrigilor din perioada Băsescu. Cea mai picantă mărturie din cartea Adrianei Săftoiu este relaţia suspectă dintre Băsescu şi Udrea, portretizată ca o prădătoare de care şeful statului s-a lăsat vampirizat. Săftoiu dă detalii şi despre ruptura preşedintelui cu liderii PDL Vasile Blaga, Adriean Videanu şi Radu Berceanu, dar şi despre maniera în care preşedintele a reuşit să-şi subordoneze instituţiile de forţă ale statului prin controlul serviciilor secrete. Când Adriana Săftoiu a cerut de tot demisia de la Cotroceni, preşedintele şi-a arătat colţii, criticând-o pentru oportunism şi nerecunoştinţă. „Adriana se duce unde sunt banii!”, spunea dezamăgit Băsescu, amintindu-şi că atunci când îi era apriopiată îi făcuse toate hatârurile.

Lăzăroiu, analist politic indispensabil

Sebastian Lăzăroiu a fost un devotat consilier prezidenţial al lui Băsescu în cadrul Departamentului de Planificare şi Analiză Politică. Prognozele sale politice păreau ghidate şi dependente de suferinţele fostului şef de stat. De pildă, când Băsescu s-a îndepărtat de PDL, Lăzăroiu a încropit o analiză care să arate că declinul PDL-ului este evident. Lazaroiu a plecat de la Cotroceni în urma unor declaraţii critice la adresa unor lideri UDMR, a fost ministru al Muncii, dar de acolo l-a zburat Boc, iar în 2012 Băsescu l-a salvat, aducându-l din nou în funcţia de consilier.