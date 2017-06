Consultări la Palatul Cotroceni cu partidele parlamentare pentru desemnarea unui nou premier

Partidele parlamentare sunt invitate luni, la Palatul Cotroceni, pentru consultări cu preşedintele Klaus Iohannis în vederea desemnării unui candidat pentru funcţia de prim-ministru.



Potrivit Administraţiei Prezidenţiale, luni, la ora 15,00, vor veni la consultări reprezentanţii PSD şi ALDE, la ora 16,00 au fost invitaţi cei ai PNL, iar la ora 17,00 - USR. La ora 17,30, delegaţia PMP va veni la Cotroceni pentru consultări, la ora 18,00 sunt aşteptaţi reprezentanţii UDMR, iar la ora 18,30 - grupul parlamentar al minorităţilor naţionale.



Fiecare delegaţie poate fi formată din maximum 5 persoane.



Preşedintele Klaus Iohannis a declarat joi, la Bruxelles, că viitorul premier trebuie să fie "o persoană integră, fără probleme penale" şi care să aibă "o majoritate parlamentară în spate".



PSD şi ALDE vor merge împreună la consultări şi vor propune un singur nume pentru funcţia de premier. Candidatul va fi stabilit în şedinţele conducerii celor două partide care vor avea loc în prima parte a zilei de luni.



Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a spus că, de această dată, vor fi mai multe propuneri pentru funcţia de premier, iar Comitetul Executiv Naţional şi mai apoi grupurile parlamentare vor fi cele ce vor decide cine va fi nominalizatul.



"Am discutat cu câţiva colegi şi sunt câteva variante pe care o să le propun Comitetului Executiv Naţional, nu va fi doar una. Voi propune mai multe variante", a menţionat Dragnea, adăugând că are patru variante, printre care şi femei.



Tot luni se va reuni şi conducerea PNL pentru a stabili delegaţia şi mandatul cu care aceasta va merge la Cotroceni.



Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a anunţat că liberalii vor purta discuţii exploratorii cu orice formaţiune în afară de PSD pentru crearea unei majorităţi parlamentare.



"Vom purta discuţii exploratorii cu orice partener în afară de cei care şi-au bătut joc de România. (...) E extrem de dificil de construit o majoritate stabilă şi solidă. Vor trebui îndeplinite foarte multe condiţii şi va trebui o armonizare a punctelor de vedere faţă de un program de guvernare. Nu putem totuşi să ignorăm această eventualitate şi să nu încercăm să deschidem discuţii pentru prefigurarea unei astfel de majorităţi", a declarat Orban.



USR ar fi de acord să susţină un guvern de coaliţie al Opoziţiei, dar va prezenta direct preşedintelui Klaus Iohannis propunerile, fără să aibă negocieri cu alte partide, a precizat săptămâna trecută senatorul acestui partid Vlad Alexandrescu.



"Pentru responsabilitate am fi, eventual, de acord să susţinem un guvern de coaliţie al Opoziţiei, cu condiţia ca el să fie condus de un prim-ministru responsabil, integru, nu neapărat de culoare politică, cu o echipă profesionistă, cu o reformă a legilor electorale cu alegerea primarilor în două tururi. (...) Noi am constituit o delegaţie care se va prezenta şi va propune preşedintelui Iohannis formula noastră. Noi nu vom avea negocieri cu alte partide în momentul de faţă. Noi mergem la Cotroceni să spunem punctul de vedere al nostru direct preşedintelui şi nu ar putea fi vorba de o alianţă cu alte partide, ci este vorba de o susţinere a unui guvern de coaliţie", a explicat Alexandrescu la Parlament. AGERPRES