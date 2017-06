Dragnea: De ce să-mi pună cineva pistolul la tâmplă? Suspiciunile în PSD au crescut

Christian Silva/Intact Images

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, spune că nu are motive să fie şantajat şi, mai mult, "să îi pună cineva pistolul la tâmplă", el precizând că suspiciunile din partid au crescut foarte mult după evenimentele legate de Sorin Grindeanu.



"Noi nu avem numere pe tricou în partid - nr. 1, 2 - suntem în aceeaşi sală când ne întâlnim. (...) Au fost discuţii foarte serioase, au fost suspiciuni alimentate - eu nu bănuiesc de rea credinţă pe nimeni, pe cei care au vorbit în spaţiul public în aceste zile, dar asta a fost convingerea lor. Nu ştiu dacă ei bănuiesc că Mihai (Tudose - n.r.) are dublă comandă. Dar, după întâmplarea cu dl Sorin Grindeanu, suspiciunea este mult mai mare şi n-au avut încredere că Mihai Tudose va avea un comportament sută la sută pesedist în Guvern, atât în ceea ce priveşte relaţia cu partidul, cât şi în ceea ce priveşte relaţia cu miniştrii. Eu n-am văzut în toţi anii vreo ezitare din partea lui Mihai Tudose în ce priveşte poziţia lui de pesedist. Am primit şi eu un mesaj de la cineva din presă şi m-a întrebat: ai pistolul pus la tâmplă? Eu m-am cam săturat, de doi-trei ani de zile mi se tot spune că sunt şantajat. Despre mine se ştie tot, şi ce am făcut şi ce n-am făcut. De ce să-mi mai pună cineva pistolul la tâmplă? De ce să mai fiu şantajat? Pentru ce?", a afirmat Liviu Dragnea, luni, la finalul şedinţei Comitetului Executiv Naţional al PSD.



El s-a arătat convins de capacitatea, determinarea şi puterea de înţelegere de care va da dovadă Mihai Tudose, propus pentru funcţia de prim-ministru, precum şi de faptul că acesta ştie mecanismele economiei, ale industriei şi va avea capacitatea managerială necesară.



"Din păcate pentru Guvern şi pentru noi, Mihai Tudose a avut la acea vreme finalizate opt proiecte importante pentru programul de guvernare, care din păcate nu au mers mai departe, s-au blocat pentru avizare", a adăugat Dragnea.



În ceea ce priveşte votul din CExN, liderul PSD a arătat că nimeni nu a solicitat vot secret şi, mai mult, majoritatea a susţinut că trebuie să fie un vot asumat. "Deci nu s-a pus problema să votăm secret", a precizat Liviu Dragnea.

Sursa: www.agerpres.ro