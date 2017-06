Dragnea despre chemarea lui Bădălău şi Ţuţuianu la DNA: Sunt cam multe coincidenţe

Christian Silva/Intact Images

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat luni că sunt cam multe coincidenţe în legătură cu chemarea la DNA a colegilor săi Nicolae Bădălău şi Adrian Ţuţuianu.



El a adăugat că nu a vorbit cu cei doi nici măcar la telefon.



"Nu am discutat, că am fost aici (la Parlament - n.r.), nu am vorbit nici la telefon. Eu mai ştiu? O fi coincidenţă? Chiar aşa? Tocmai astăzi? În zilele astea fierbinţi? (...) Sunt cam multe coincidenţe totuşi, dar acum nu ştiu, o să vorbesc cu ei dacă au voie să îmi spună mie sau colegilor de ce au fost chemaţi sau dacă s-a aflat în presă. Nu ştiu. Sigur că, după tot ce s-a întâmplat în ultimele zile, inclusiv aseară, sunt mulţi oameni care îşi pun multe întrebări. Dacă cineva crede că prin aceste chemări noi avem vreo ezitare cu moţiunea de miercuri, se înşală, dar sunt sigur că nu s-a gândit nimeni la asta", a spus Dragnea la Palatul Parlamentului.



Preşedintele executiv al PSD, Nicolae Bădălău, s-a prezentat luni dimineaţă la DNA pentru a fi audiat într-un dosar de corupţie. "Nu sunt eu principalul actor. Este o cercetare 'in rem' în care am calitatea de martor. (...) Au vrut (procurorii - n.r.) să ştie dacă cunosc o anume speţă", a explicat Nicolae Bădălău la ieşirea de la DNA.



Şi senatorul PSD Adrian Ţuţuianu, preşedintele Comisiei parlamentare de control asupra activităţii SRI, a fost luni la DNA, el precizând ulterior că a dat declaraţii în calitate de martor şi nu are nicio legătură cu faptele anchetate de procurorii anticorupţie.

Sursa: www.agerpres.ro