Dragnea, despre pierderile raportate de traderii de cereale: Asemenea practici trebuie să înceteze

Dan Marinescu/Intact Images

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, consideră că practicile marilor traderi de cereale care raportează pierderi an de an în pofida rulajelor mari trebuie să înceteze.



"Asemenea practici trebuie să înceteze! Sper ca autorităţile abilitate să facă lumină. Şi nu este singurul domeniu în care avem astfel de anomalii...", a scris sâmbătă Dragnea pe pagina sa de Facebook.



El a distribuit un articol publicat de Ziarul financiar cu titlul "O statistică stupefiantă. România este raiul fiscal al marilor traderi de cereale, care raportează pierderi an de an. "Şapte ani de pierderi din zece ar trebui să atragă atenţia Fiscului". www.agerpres.ro