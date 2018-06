Dragnea: Rămân la conducerea PSD şi a Camerei Deputaţilor; nu mă sperie nici Iohannis, nici Hellvig

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a afirmat vineri că va rămâne la conducerea PSD şi a Camerei Deputaţilor, precizând că nu îl sperie nici Klaus Iohannis şi nici Eduard Hellvig.



"Decizia mea e foarte fermă rămân la conducerea PSD pentru a duce toate aceste lucruri la capăt şi le voi duce, rămân şi în conducerea majorităţii parlamentare împreună cu domnul preşedinte Călin Popescu-Tăriceanu. Nu va trece moţiunea de cenzură, în schimb şi eu şi colegii mei am decis, astăzi, să fim mult mai fermi şi mult mai radicali cu tot ceea ce trebuie să facem. Nu mă sperie nici Iohannis, nici Hellving, nici Pahonţu, nici Kovesi, nici Băsescu, nici Ponta, nici Oprea, nici alţii", a declarat Dragnea, după şedinţa Comitetului Executiv Naţional al PSD.



El a spus că discuţia în CEx a avut loc cu mandatele sale de preşedinte PSD şi al Camerei Deputaţilor "pe masă în mod simbolic".



"Fiecare coleg şi-a exprimat liber părerea şi susţinerea şi mi-au cerut în unanimitate să nu am o abordare personală a acestei situaţii, pentru că mai important decât mine sunt câteva lucruri. În primul rând, stabilitatea ţării, în al doilea rând stabilitatea guvernării, îndeplinirea fiecărei prevederi din programul de guvernare care a început să producă efecte pozitive şi va produce în continuare şi stabilitatea partidului. Pentru că riscul este uriaş - au spus ei - ca PSD-ul să se destructureze. De asemenea, au spus că nu putem să ezităm în a duce la capăt lupta pe care am început-o şi anume, pe de o parte, de normalizare a Legilor Justiţiei şi a Codurilor penale, iar, pe de altă parte, de destructurare a acestui sistem ocult", a susţinut preşedintele PSD.



El a adăugat că obiectivele pe care şi le-a asumat rămân aceleaşi.



"Obiectivele mele rămân aceleaşi şi anume: programul de guvernare să fie pus în practică şi va fi pus, iar statul paralel să fie zdrobit şi va fi zdrobit", a afirmat Dragnea.



Preşedintele PSD nu a dorit să răspundă la întrebările jurnaliştilor. AGERPRES