Dragnea spune că este necesară accelerarea procedurilor parlamentare în privinţa Codurilor penale

Preşedintele Camerei Deputaţilor, Liviu Dragnea, consideră că, în ceea ce priveşte adoptarea Codurilor penale, este nevoie doar de accelerarea procedurilor în Parlament, pentru că nu se poate face o sesiune extraordinară toată vara.



Dragnea a reafirmat luni, la finalul unei şedinţe a coaliţiei de guvernare, că este exclusă adoptarea unei OUG pe codurile penale: "Da! Răspunsul e 'da'!".



Întrebat dacă asumarea răspunderii reprezintă o variantă, Liviu Dragnea a spus că nu mai este nevoie de aceasta.



"Nu mai e nevoie de asumarea răspunderii, e nevoie de a grăbi procedurile în Parlament totuşi, pentru că nu putem face o sesiune extraordinară toată vara. S-a discutat foarte clar să nu mai lăsăm loc la întârzieri. Azi s-a discutat foarte clar - şi aici au dreptate - că nu mai are rost să tot lungim, să tot lungim, să tot lungim, în condiţiile în care au fost dezbateri, totul a fost public, s-a discutat cu argumente, au fost consultări cu toate ONG-urile care au venit acolo, cu alte instituţii din statul român. Până la urmă e o comisie parlamentară care trebuie să îşi încheie un raport, după care intră la votul final în Parlamentul României. (...) Mie nu mi-e teamă, am spus ceva: că nu mi-e teamă", a subliniat preşedintele Camerei Deputaţilor.



În ceea ce priveşte articolul referitor la abuzul în serviciu, el a precizat că va fi o variantă asumată de PSD, dar trebuie să ajungă la o variantă finală membrii Comisiei parlamentare pentru legile Justiţiei.



"Am înţeles că sunt 16 sau 18 variante. Totuşi nu putem sta la nesfârşit cu un articol care, în opinia multora, este neconstituţional şi practic nu ar trebui să mai producă efecte, dar se pare că pentru unii produce efecte, doar pentru că a fost într-un proces. Nu putem să stăm cu o legislaţie şchioapă doar aşa pentru că ţipă unii. Va fi şi acolo o formă pe care o vor stabili - cred, sper - săptămâna asta, în aşa fel încât în integralitatea lui Codul penal să intre la votul final. (...) Cred că mai multă fermitate era necesară, oricum va fi fermitate în continuare, pentru că, până la urmă, este vorba de un mandat dat de oameni, de români, la vot, este o majoritate parlamentară care, sigur, după dezbateri, trebuie să îşi exercite dreptul de vot. Pentru că asta este democraţia. (...) Nu cred că se poate supăra cineva sau cineva să fie de acord ca cei care greşesc să plătească. Eu nu m-am referit, n-am ameninţat pe Horodniceanu sau pe alţi procurori din DIICOT. Dar cei, în general, care greşesc, oriunde în lume, trebuie să plătească", a afirmat liderul PSD.



Referitor la adoptarea unei OUG privitoare la codurile penale, Dragnea spune că "au existat dorinţe" în CExN: "Au fost dorinţe. Au fost exprimate dorinţe (referitor la OUG - n.r.), au fost exprimate solicitări (în CExN al PSD - n.r.), pentru că nu putem tergiversa la nesfârşit unele din obiectivele asumate de noi. Despre asta e vorba".



Liviu Dragnea a reiterat că nu va demisiona de la şefia Camerei Deputaţilor.

AGERPRES