Klaus Iohannis: Nu au fost motive temeinice pentru a propune revocarea lui Kovesi

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat, vineri, că nu a văzut raportul ministrului Justiţiei, Tudorel Toader, pe baza căruia a cerut revocarea procurorului-şef al DNA, Laura Codruţa Kovesi, însă, din punctul său de vedere, nu au fost "motive temeinice" pentru acest demers.



"Aceasta este o procedură care va mai dura. M-am exprimat aseară instituţional, cum au constatat mai mulţi analişti, dar asta este părerea mea. Nu am văzut raportul, nu a văzut nimeni raportul pe care s-a bazat domnul ministru. Însă prestaţia pe care a avut-o aseară, sincer, nu mi-a plăcut", a spus şeful statului, înainte de reuniunea Consiliului European de la Bruxelles, întrebat cu privire la decizia ministrului Justiţiei de a cere revocarea procurorului-şef al DNA.



El a adăugat că "nu au fost motive temeinice pentru a propune revocarea".



"Nu ştiu în ce măsură cele prezentate reflectă raportul sau nu. Ce ne-a prezentat domnul ministru a fost total lipsit de claritate şi la o primă citire pe diagonală a fost lipsit şi de temeinicie. Nu au fost motive temeinice pentru a propune revocarea. Spun acest lucru fiindcă legea prevede destul de detaliat ce anume se urmăreşte când se întocmeşte un astfel de raport. Mai mult astăzi nu o să vă spun şi nici nu aş avea ce să vă spun", le-a declarat Iohannis jurnaliştilor.



Şeful statului a precizat că "mult promisul raport" nu a apărut pe site-ul Ministerului Justiţiei şi nici nu a ajuns la Administraţia Prezidenţială.



"Când vom avea acest raport, probabil vom încerca să-l desluşim şi atunci se va putea discuta mai mult", a arătat el.



Preşedintele Iohannis a fost întrebat şi dacă poate opri revocarea procurorului-şef al DNA.



"Am auzit aseară, printre multe lucruri care nu m-au convins, şi un lucru care pare interesant exact în această conjunctură. Dacă legea prevede o posibilitate sau tradusă o oportunitate, atunci ea nu poate să fie cenzurată. Deci, dacă legea spune că preşedintele revocă, atunci este chestiune de oportunitate politică dacă revocă sau nu revocă şi doar preşedintele poate să hotărască acest lucru", a afirmat şeful statului.



El a completat că la nivelul Administraţiei Prezidenţiale există departamente de specialitate care vor analiza raportul prezentat de ministrul Justiţiei.



"Atâta vreme cât nici nu am văzut vreun raport, chit că a fost promis, mi-e greu să fac o evaluare. Va dura un pic", a menţionat Iohannis.



Potrivit preşedintelui, unii lideri europeni vor fi "nedumeriţi", iar alţii probabil îşi vor pune şi alte întrebări cu privire la situaţia din România în acest caz.



"Cu siguranţă acest demers nu va duce spre îmbunătăţirea imaginii României", a susţinut el. AGERPRES