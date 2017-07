Liviu Dragnea îi declară război lui George Soros 

Prima radiografie a Cabinetului Tudose a fost pusă în umbră de acuzațiile liderilor social-democraţi la adresa mili­ardarului american de origine maghiară George Soros. Liviu Dragnea susţine că „maleficul” personaj are ceva cu el şi cu PSD, iar premierul Mihai Tudose a confirmat teoria, explicând electoratului tradiţional al PSD că George Soros vrea să destabilizeze ţara.

Acuzat de jurnaliştii de la Rise Project că este deţină­torul majoritar al acţiunilor la purtător de la controversata Tel Drum şi că a pus la punct „o reţea infracţională compusă din persoane cu putere de decizie” din judeţul Teleorman, prin care s-au fraudat fonduri europene şi guvernamentale, Liviu Dragnea susţine că „totul pleacă de la George Soros”, misteriosul miliardar american de origine maghiară, devenit faimos pentru speculaţiile financiare pe bursă. Liderul PSD l-a caracterizat pe Soros drept un „personaj malefic” şi i-a transmis acestuia că „nu o să cedeze”. Referitor la presupu­sele afaceri din Brazilia, pentru care DNA a deschis încă din februarie 2016 un dosar penal faţă de fapte, Dragnea a spus ieri că el a fost în Brazilia „ca milioanele de turiști”, explicând că nu are afaceri şi nici nu a transferat bani în această ţară, aşa cum arată anchetele Rise Project. Şeful PSD a răspuns și acuzațiilor aduse cu privire la implicarea sa în afacerea Tel Drum. „Nu am nicio acțiune la purtător. N-am nicio societate. Această ciorbă s-a reîncălzit că nu mai are niciun gust. Nu am acțiuni la Tel Drum. Nu sunt nici în față, nici în spate, nici în stânga, nici în dreapta acestei societăți”, a asigurat Dragnea. Întrebat de jurnalişti ce are George Soros cu el și cu PSD, Dragnea a răspuns evaziv. „Nu știu, dar ceva e. Sunt prea mute lucruri care se leagă și din mai multe părți vin aceste informații. Nu mai cred în coincidențe. S-ar putea să mă iubească foarte mult și eu să fiu într-o mare confuzie”, a adăugat președintele Camerei Deputaților. Teoria a fost susținută și de premierul Mihai Tudose, care consideră că George Soros destabilizează Guvernul şi ţara prin presupu­sele acţiuni împotriva lui Liviu Dragnea. Întrebat despre inte­resele pe care Soros le-ar avea în România, Tudose a răspuns sarcastic: „Nu, nu are cum să aibă. Dumnezeule, nu are inte­rese nicăieri... Evident că da! Cum să aibă interese aici? Este Crucea Roşie”, a spus premi­erul înainte să decoleze spre Bruxelles.

Pacea cu Iohannis s-a încheiat

Pe lângă cuplul Drag­nea-Tăriceanu, la prima „radi­ografie” a Cabinetului Tudose au asistat mai mulți miniștri, printre care Sevil Shhaideh, Mihai Fifor și vicepremierul Marcel Ciolacu. La evaluare au luat mai luat parte Gabriela Firea și mai mulți lideri ALDE în frunte cu Daniel Chițoiu. În cadrul ședinței s-a stabilit că Executivul va da raporturi săptămânale, iar coaliţia va analiza lunar îndeplinirea programului de guvernare.

Liviu Dragnea se va afla de azi până joi într-o vizită oficială în Israel, iar înainte de plecare i-a transmis preşedintelui Klaus Iohannis că perioada de pace „s-a cam încheiat” pentru că apelul său la „pace politică” a fost interpretat ca o slăbiciune a sa şi a PSD. „Nu mai întoarcem obrazul, pur şi simplu. Fac ei ceva, facem şi noi ceva, zic ei ceva, zicem şi noi ceva. Sper să fi meritat mizeria din ultimele zile”, a atacat liderul PSD.