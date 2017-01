Liviu Dragnea: Sunt convins că președintele nu va fi de acord să se avizeze bugetul. Ar fi o surpriză să fie de acord

Președintele PSD Liviu Dragnea a explicat, într-o intervenție telefonică în emisiunea Exces de Putere, realizată de Oana Zamfir și Adrian Ursu, vineri seară, la Antena 3, că se așteaptă ca președintele Iohannis să nu fie de acord cu avizarea proiectului de buget.

“Am spus-o mereu și am grijă să repet. Noi nu suntem în război cu nimeni. Guvernul s-a întrunit, a trimis proiectele, noi am fost la Parlament și am așteptat. Noi încasăm și așteptăm cu răbdare ca cineva să înțeleagă că această țară trebuie să funcționeze. Sunt sigur că președintele nu va fi de acord cu avizarea proiectului de buget. Surpriza ar fi să fie de acord. Dar aici este vorba despre procedură. Răspunderea este a Guvernului, ca să trimită la Parlament. Și Parlamentul decide cum va arăta bugetul României”, a explicat Liviu Dragnea.