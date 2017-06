Maior a fost la „private party” acasă la Generalul Oprea

Marin Raica/Intact Images

Ambasadorul României în SUA, fostul director SRI George Maior, a recunoscut în fața comisiei de anchetă a Parlamentului, că a fost acasă la Gabriel Oprea în seara turului II al prezidenţialelor din 2009. Maior a refuzat totuşi să ofere mai multe detalii, motivând că a fost „un eveniment privat” şi nu a fost nimic „ilegal, imoral sau neconstituțional”.

Atitudinea lui Maior din timpul audierilor i-a enervat pe membrii comisiei de anchetă care l-au întrebat de mai multe ori cine a mai fost în sufrageria Generalului Oprea în seara prezidenţialelor din 2009. Maior a refuzat însă de fiecare dată să răspundă.

În viaţa unui om, au existat şi aspecte referitoare la eveniment private, dar ele nu au avut nicio legătură cu activitatea instituţiei. Momentul pe care îl evocaţi, îl definesc ca pe un eveniment privat, la care am participat, la care nu s-au întâmplat aspecte nelegale, neconstituţionale. Nu am ce să-mi reproşez. Nu am să discut despre evenimentul privat ca atare sau persoanele care au fost acolo. Nu a fost singurul eveniment la care am participat în acea zi. Nu o să-mi expun viaţa, a fost un eveniment privat”, a declarat fostul șef al SRI. După răspunsurile date, deputatul PSD Liviu Pleșoianu l-a acuzat pe Maior că sfidează Parlamentul şi „nu are căderea” să ocupe funcția de ambasador al României în SUA. Pleșoianu l-a întrebat pe Maior dacă o ipotetică întâlnire cu Osama Bin Laden ar fi fost tot una „privată”, răspunsul ambatimpul audierilor i-a enervat pe membrii comisiei de anchetă care l-au întrebat de mai multe ori cine a mai fost în sufrageria Generalului Oprea în seara prezidenţialelor din 2009. Maior a refuzat însă de fiecare dată să răspundă. „În viaţa unui om, au existat şi aspecte referitoare la eveniment private, dar ele nu au avut nicio legătură cu activitatea instituţiei. Momentul pe care îl evocaţi, îl definesc ca pe un eveniment privat, la care am participat, la care nu s-au întâmplat aspecte nelegale, neconstituţionale. Nu am ce să-mi reproşez. Nu am să discut despre evenimentul privat ca atare sau persoanele care au fost acolo. Nu a fost singurul eveniment la care am participat în acea zi. Nu o să-mi expun viaţa, a fost un eveniment privat”, a declarat fostul șef al SRI. După răspunsurile date, deputatul PSD Liviu Pleșoianu l-a acuzat pe Maior că sfidează Parlamentul şi „nu are căderea” să ocupe funcția de ambasador al României în SUA. Pleșoianu l-a întrebat pe Maior dacă o ipotetică întâlnire cu Osama Bin Laden ar fi fost tot una „privată”, răspunsul ambasadorului fiind că, într-o asemenea ipoteză, „nu putea fi o întâlnire privată, ci una necesară pentru securitatea noastră şi a aliaţilor noştri”. Deputatul Robert Turcescu (PMP) a fost și el deranjat de atitudinea lui Maior, reproșându-i acestuia că și generalul Coldea a fost „într-o deplasare privată cu Ghiță în concediu, dar a născut o analiză la nivelul SRI care s-a lăsat cu plecarea domnului Coldea”.

Prieten cu Oprea și Dîncu

Maior a mai spus ieri că a avut și are o relație de prietenie atât cu Gabriel Oprea, cât și cu Vasile Dîncu, în timp ce cu Laura Codruța Kovesi relaţia a fost una „strict profesională, desfășurată în conformitate cu atribuțiile fiecărei instituții”. Fostul şef al SRI a mai precizat în faţa comisiei că în timp a fost prieten şi cu patronul EVZ Dan Andronic. La finalul audierilor, Maior a recunoscut, fără reţineri, că în trecut a jucat tenis cu mai mulţi „membri ai Guvernului, cu prim-miniștri, fără nicio problemă”. „Este interzis undeva acest lucru? Era absolut moral”, a spus ambasadorul. Întrebat cum îşi explică faptul că George Maior, Neculai Onţanu şi Anghel Iordănescu au refuzat să confirme prezenţa Codruţei Kovesi în casa lui Oprea, senatorul PSD Mihai Fifor a spus că asupra acestui fapt nu mai există niciun dubiu, iar juriştii caută soluţii pentru ca şefa DNA să fie chemată la audieri, deşi a transmis Parlamentului că nu se va prezenta la comisie. „Nu suntem la vânătoare de vrăjitoare. Nu suntem cu un target pe o persoană sau alta. Pe noi ne interesează să facem lumină în modul în care s-au organizat şi desfăşurat alegerile prezidenţiale din 2009”, a spus Fifor.

Relaţia mea cu doamna Kovesi a fost întotdeauna constituţională. Nu mă vedeam cu doamna Kovesi decât în context instituţional. George Maior, ambasadorul României în SUA

Live text pe Facebook

În timpul audierii lui Maior, deputatul PMP Robert Turcescu nu a mai suportat atitudinea fostului director SRI și a răbufnit într-o postare pe Facebook. „Dacă un fost director SRI dă cu flit unei comisii parlamentare de anchetă răspunzând șmecherește cum vrea el și numai ce vrea el, vă dați seama cum se comportă directorii în funcţie ai SRI când sunt în fața Comisiei parlamentare de control?”, s-a întrebat Turcescu. Senatorul PNL Daniel Fenechiu a fost și el dezamăgit de prestația lui Maior. „Audierea dlui Maior, pe scurt: 1) La Oprea acasă a fost un eveniment privat și nu vă spui nimic... Nu dau din casă. 2) SRI e bun, l-am făcut bun, nu poate face rele de când l-am făcut eu bun. Restu’ e cancan. 3) Directorul SRI se poate întâlni la evenimente private cu oameni politici, că e în firea omului să nu se izoleze... Se putea întâlni și cu Bin Laden dacă era necesar... Cam atât...Comisia merge mai departe și adevărul pe gard...”, a scris Fenechiu.