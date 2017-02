Opoziţia cere demisia Guvernului şi alegeri anticipate

Abrogarea ordonanţei 13 privind modificarea Codurilor penale nu i-a mulţumit pe liderii Opoziţiei. Numele grele din PNL şi USR au cerut ieri demisia Guvernului PSD-ALDE pe motiv că acesta şi-a pierdut orice urmă de credibilitate. Opoziţia va citi astăzi în Parlament moţiunea de cenzură la adresa Cabinetului condus de Sorin Grindeanu.

USR a anunţat ieri că nu va merge la consultările anunţate de premierul Sorin Grindeanu cu partidele parlamentare, pe tema unui proiect de lege privind modificarea Codurilor Penale. "Nu am fost contactat şi premierul Grindeanu nu are legitimitatea de a conduce astfel de discuţii. În primul rând, a propus două texte de acte normative profund imorale şi neconstituţionale, în la doilea rând - legiferarea este atributul Parlamentului şi nu al primului ministru", a afirmat Nicuşor Dan. Mai mult, şeful USR susţine că Guvernul Grindeanu ar trebui să pice după acţiunea blitzkrieg din seara zilei de 31 ianuarie. "Da, susţinem că acest guvern care a greşit în mod fundamental ar trebui să plece", a spus Nicuşor Dan, în condiţiile în care astăzi în Parlament va fi prezentată moţiunea de cenzură depusă de opoziţie la adresa Cabinetului Grindeanu. Tot ieri, liderul USR a anunţat că a depus o contestaţie la Autoritatea Electorală Permanentă prin care respinge mai multe acuzaţii privind finanţarea ilegală a formaţiunii şi a Uniunii Salvaţi Bucureştiul. "Au apărut în spaţiul public tot felul de acuze, zvonuri legate de o presupusă finanţare ilegală a Uniunii Salvaţi Bucureştiul şi mai apoi USR. Pentru alegerile locale, când USR a candidat în Bucureşti, noi am cerut rambursarea a aproximativ 650 mii de lei, bani pe care i-am cheltuit în cuprinsul campaniei electorale. AEP ne-a rambursat aproximativ 500.000 de lei şi nu ne-a rambursat aproximativ 150.000 de lei pe patru motive - pe fiecare din aceste motive am făcut o contestaţie", s-a apărat Nicuşor Dan.

Liberalii ar vrea şi nu prea

Candidat la şefia PNL, fostul ministru al Justiţiei, Cătălin Predoiu, a susţinut şi el că Guvernul Grindeanu ar trebui să plece pe motiv că “s-a decredibilizat complet”. “Nu este suficient să ai autoritate legală, să ai autoritatea votului, trebuie să ai şi o autoritate morală pentru ca poporul să te respecte iar acest guvern nu mai este respectat de către români. Nu mai este respectat nici măcar de către cei care l-au votat. Din punctul meu de vedere ar trebui să plece acest guvern", a acuzat fostul pedelist. În interiorul PNL au apărut însă şi voci mai sceptice, care susţin că alegerile anticipate n-ar fi o soluţie. “Ar fi o mare greşeală ca liberalii sau tehnocraţii să preia acum guvernarea. PSD este votat legitim de o majoritate de oameni, ei trebuie să-şi asume guvernul, dar totuşi, în opinia mea, acest guvern este unul slab, care ar putea fi oricând înlocuit, în cazul unei demisii, de un guvern format din oameni capabili, care există în PSD”, a spus deputatul liberal de Timiş, Pavel Popescu.

Cătălin Predoiu, deputat PNL : Tot ce strigă cei din piaţă este o zguduire în întreaga societate românească pentru că această ordonanţă jigneşte tot ce are mai frumos, mai demn un popor, ideea de justiţie, de libertate şi de egalitate în faţa legii. De aia sufletele românilor sunt zguduite şi de aia ies în piaţă