Orban, avertizat să nu-l ameţească puterea

Deputatul PNL Adriana Săftoiu se adresează ironic într-un mesaj pe Facebook preşedintelui PNL Ludovic Orban, după ce acesta a anunţat că BEx a hotărât excluderea din partid a senatorului PNL Daniel Zamfir şi destituirea conducerii filialei Sector 3, că puterea politică pare să-l mâne să se împăuneze în partidul liberal. "Puterea e întotdeauna cel mai bun test pentru caracter", spune Săftoiu. De asemenea, Săftoiu îi aduce aminte lui Orban că s-a erijat în criticul foştilor preşedinţi liberali, Tăriceanu şi Antonescu

Adriana Săftoiu îl trage de urechi pe Orban, subliniind că în interiorul PNL s-a ajuns la o luptă futilă pentru putere. Deputatul PNL afirmă că sunt motive mult mai presante decât cele imputate liberalilor propuşi acum excludere, motive „care ar trebui să ne facă să lăsam capul in jos!” Totodată, Săftoiu rememorează parcusul ei liberal şi premoniţiile sale despre soarta PNL. „Când spuneam că alianţa cu PSD, adica USL, e o minciună pe termen scurt pentru PNL şi că niciodată Crin Antonescu nu va fi nominalizat ca şi candidat al acestei alianţe, am fost exclusă din PNL (…) Ludovic, puterea e întotdeauna cel mai bun test pentru caracter. Inclusiv pentru cei care acum îţi recită partitura", a scris Adriana Săftoiu, pe Facebook. Senatorul Daniel Zamfir, propus pentru excludere din rândul liberalilor, a declarat joi că PNL bagă capul ca struţul sub nisip în faţa abuzurilor de când Ludovic Orban a devenit lider. Orban a afirmat că a luat decizia de a-l exclude pe Zamfir după ce a cântărit „argumente extrem de serioase”. În opinia lui Orban, Zamfir ar fi un intrus printre liberali, care lucrează din umbră partidul. "Nu cred că în PNL are loc o persoană care este susţinută de PSD, iniţiază proiecte de lege alături de consilieri ai primului ministru PSD şi care este aplaudat la scenă deschisă de PSD pentru diferite proiecte pe care le pune în dezbatere”, a spus Orban.

"Colegii mei consideră că e mult mai important să participe la şedinţe de partid, mai ales când trebuie excluşi unii colegi (vai, dragă Ludovic, cât de critic ai fost la adresa foştilor preşedinţi Tăriceanu şi Antonescu), decât la activitatea parlamentară! E pernicios şi modul în care suprapunem şedinţele de partid peste activitatea parlamentară, dar şi modul în care sunt motivate excluderile!” Adriana Săftoiu, deputat PNL