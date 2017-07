Orban: PNL va fi în activitate pe toată perioada vacanţei parlamentare

DIANA OROS

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat luni că liberalii vor avea activitate pe toată perioadei vacanţei parlamentare şi vor monitoriza cu atenţie 'tot ce se întâmplă în cadrul fiecărui minister'.



"Am hotărât în cadrul Biroului Politic că PNL va fi în activitate pe toată perioada vacanţei parlamentare. Am stabilit un calendar privind prezenţa în teritoriu a reprezentaţilor conducerii naţionale, am stabilit un calendar de repunere în funcţiune a comisiilor de specialitate ale PNL, astfel încât ele să devină active pe perioada verii şi până la sfârşitul verii să avem reactualizate toate programele sectoriale. Vom monitoriza cu maximă atenţie tot ce se întâmplă în cadrul fiecărui minister, pentru că există în legea de abilitare a Guvernului de a emite ordonanţe în vacanţa parlamentară nişte domenii în care pot să facă exact cum au făcut cu Ordonanţa 13, să ne trezim cu cine ştie ce acte normative publicate în Monitorul Oficial fără niciun fel de dezbatere publică, acte normative care pot să genereze efecte catastrofale pentru economie", a spus Orban, la Palatul Parlamentului, la finalul şedinţei Biroului Politic al PNL.



El a adăugat că s-a discutat, de asemenea, despre atribuţiile vicepreşedinţilor regionali.



"Evident, în fişa postului vicepreşedinţilor regionali va fi şi atingerea obiectivelor din programul de dezvoltare în plan organizaţional, inclusiv identificarea de candidaţi de primari în toate localităţile în care PNL nu are primar. Am spus că mă uit cu mare interes în exteriorul partidului şi orice om de calitate, orice om cu expertiză este bine venit în partid, dar întâi ne uităm şi în PNL pentru că sunt mulţi oameni de valoare care au fost uitaţi de conducerea naţională", a arătat Orban.



El a precizat că se va face un recensământ al membrilor partidului, adăugând că la ora actuală PNL are între 150.000 şi 200.000 de membri.



Pe de altă parte, conducerea PNL a hotărât luni ca în maximum două săptămâni să se facă un inventar al propunerilor legislative formulate de parlamentari ai partidului, pentru a decide care dintre aceste proiecte de lege vor fi susţinute în continuare, pentru că există o serie de iniţiative individuale "care nu vor reflecta viziunea programul politic al partidului adoptat la Congres".

Sursa: www.agerpres.ro