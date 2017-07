Primul PSD-ist lansat spre Cotroceni

Deputatul PSD Liviu Pleșoianu și-a anunțat „intenția fermă” de a candida la alegerile prezidențiale din 2019. Contactat de Jurnalul Național, Pleșo­ianu a precizat că nu s-a consultat cu președintele partidului când a luat această decizie și nici nu se teme să intre într-o eventuală competiție inter­nă cu prezidențiabilii din umbră ai PSD, Liviu Dragnea și Gabriela Firea.

Deși mai sunt doi ani până la alegerile prezidențiale din 2019, Liviu Pleșoianu și-a anunțat deja candidatura, devenind astfel primul poli­tician din PSD care declară oficial că își dorește să fie președinte al României. Depu­tatul spune că a luat această decizie fără să implice în vreun fel partidul, iar în condițiile în care social-democrații nu îl vor susține, va opta pentru o candidatură independentă. „Eu nu sunt partea vreunei grupări interne din PSD sau din afara PSD-ului care are alte obiective politice, care vrea să rupă din partid. Tehnic, dacă partidul își va asuma această candidatură, voi merge așa, dacă nu își va asuma această candidatură, și are tot dreptul să își asume orice candidatură dorește, voi merge independent”, a declarat Liviu Pleșoianu pentru Jurnalul Național. Deputatul PSD ne-a spus că nu s-a consultat cu Liviu Dragnea și nici cu colegii săi despre decizia sa, însă a precizat că a primit reacții pozitive de la mai mulți social-democrați după ce și-a anunțat intenția. Totodată, a profitat de ocazie să vorbească despre lipsa de comunicare din PSD: „Nu am vorbit cu domnul Liviu Dragnea. Nu vorbim foarte mult. Asta e și o problemă din punctul meu de vedere. E nevoie de comunicare în PSD. Dacă niște oameni au fost aleși pe niște liste ale partidului, ei trebuie consultați, trebuie să îi mai întrebi și pe ei cum văd viața și lumea înainte să iei niște decizii”.

Frustrat de activitatea PSD

Întrebat despre motivele care l-au determinat să își dorească funcția supremă în stat, deputatul Liviu Pleșoianu a vorbit despre frustrările pe care le-a avut ca simplu cetățean când „cei care câștigă cu un scor zdrobitor nu reușesc să îşi asume până la capăt lupta aia despre care tot vorbesc”. „E evident că PSD se află în această situație. Sunt deja șapte luni din momentul în care am câștigat, PSD-ul a câștigat zdrobitor alegerile. Și e foarte adevărat că a fost un vot dat și pe un program economic ambițios, dar nu a fost doar asta, chiar și esti­mările interne înainte de vot arătau un scor mai mic decât cel care s-a obținut, iar acea diferență este dată fix de cei care vor să trăiască într-o țară de oameni liberi, care nu vor să mai trăiască sub, ceea ce numesc eu, noua securitate. Trebuie să aibă șansa să se poată exprima, să fie un mesaj ferm, venit de la conducerea partidului în sensul acesta. Cauzele pot fi intuite. Poate fi vorba de ezitări care vin din complicități, poate fi vorba de ezitări car vin dintr-o dorință prost înțeleasă și gestionată de a face pace” , a mai spus Pleșoianu.

Cine este primul candidat la prezidențialele din 2019

Aflat la primul mandat de parlamentar, Liviu Pleșoianu este deputat de București și membru al Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă. El s-a făcut remarcat, în primul rând, în perioa­da protestelor generate de Ordonanța de Urgență nr. 13, când a susținut organi­zarea unor contramanifestații. După ce a fost desemnat de Partidul Social Demo­crat ca membru al Comisiei parlamenta­re de anchetă privind prezidențialele din 2009, Liviu Pleșoianu a început o campa­nie de atacuri la adresa șefei DNA, Laura Codruța Kovesi, criticând vehement refuzul acesteia de a se prezenta la Comisie. De curând, deputatul PSD a organizat un protest cu câteva persoane în fața Direcției Naționale Anticorupție, cerând demisia șefei DNA.