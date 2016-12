PSD a ales: Sorin Grindeanu în loc de suspendare

Reuniţi aseară în şedinţa Comitetului Executiv Naţional, social-democraţii l-au ales pe Sorin Grindeanu, preşedintele Consiliului Judeţean Timiş, pentru a fi a doua propunere a partidului pentru Palatul Victoria. “Din câte știu eu, nu este nici agent Hezbollah, nici Hamas, poate este KGB”, a anunţat ironic, liderul PSD Liviu Dragnea.

Cu tot partidul în spate. Aşa a apărut Liviu Dragnea la capătul unei şedinţe a Comitetului Executiv Naţional al PSD care a durat aproape două ore, la sediul din Kiseleff. ”Am ales să nu aruncăm ţara într-o criză politică. Am propus colegilor mei, după ce m-am consultat cu domnul Tăriceanu şi susţine această propunere, ca propunerea noastră să fie domnul Sorin Grindeanu. Nu e agent nici agent Hezbollah, nici Hamas, poate se descoperă că este KGB, că a omorât pe cineva... Sper că această propunere să fie luată în serios”, a spus Dragnea, care a ţinut să precizeze că el a făcut propunerea în cadrul CExN. Sorin Grindeanu, premierul propus de PSD, este membru al partidului din 1996, însă a ajuns în lumina reflectoarelor în timpul Guvernului Ponta, când a ocupat, pentru aproape un an, funcţia de ministru al Comunicaţiilor. Între 2008 şi 2016 a fost senator, însă a demisionat după ce a devenit preşedinte al CJ Timiş. Grindeanu s-a născut pe 5 decembrie 1973, în Caransebeş, este căsătorit şi are doi copii. În anul 1992 a absolvit Liceul Traian Doda din Caransebeş, iar în anul 1997 a absolvit Facultatea de Matematică din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara. Şi-a început activitatea profesională în anul 1998 când pentru doi ani a ocupat postul de preparator la Facultatea de Sociologie şi Psihologie din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara, iar în perioada 2000 – 2001 a fost asistent la aceeaşi facultate. În anul 2012, Sorin Grindeanu a fost ales deputat la alegerile parlamentare, însă a demisionat din Parlament în iunie 2016 când a câştigat alegerile locale şi a fost ales preşedinte al Consiliului Judeţean Timiş, funcţie pe care o ocupă în prezent.

Shhaideh, ameninţată cu moartea?

Tot ieri, Liviu Dragnea a dezvăluit că varianta Sevil Shhaideh a rămas în picioare până marţi noapte, când fostul ministru al Dezvoltării i-a spus liderului PSD că a primit ameninţări cu moartea. "Sevil Shhaideh mi-a spus, şi sper să meargă la un post de televiziune să spună aceste lucruri, că după anunţul preşedintelui Iohannis a început să primească foarte multe mesaje de ameninţare cu moartea, ea şi familia ei. Le este frică să mai iasă din casă. Mi-a spus că nu mai poate merge înainte în acest război pe care nu-l poate duce”, a spus şeful PSD. Dragnea a precizat că nu a renunţat la gândul de a prelua el însuşi Palatul Victoria în cazul în care legea care le interzice condamnaţilor să facă parte din Executiv va fi modificată.

Liviu Dragnea, preşedinte PSD: Sigur că a fost un curent în ultimele zile, şi ieri, şi azi-noapte, şi azi dimineaţă, mii de mesaje în care ne cereau să trecem la suspendarea preşedintelui. Într-adevăr, avem o armă foarte puternică reprezentată de majoritatea în Parlament, pentru că e puterea dată de popor. În acelasi timp, nu sunt iresponsabil să folosim această armă în a face rău ţării

Sorin Grindeanu a fost membru în Comisia pentru exercitatea controlului asupra activităţii SRI, în legislatura trecută

UDMR îi ţine partea lui Iohannis

În ciuda protocolului de colaborare parlamentară semnat cu PSD, liderul UDMR Kelemen Hunor susţine că aleşii maghiari nu vor vota din oficiu o nouă propunere a social-democraţilor.

“Nimeni nu dă un cec în alb nimănui în politică. În momentul în care vom afla cine este nominalizarea coaliţiei PSD-ALDE, vom putea spune dacă susţinem învestirea Guvernului", a spus ieri şeful Uniunii. Kelemen s-a poziţionat totodată împotriva suspendării preşedintelui Klaus Iohannis. “Eu nu văd acel articol care ar fi fost încălcat de preşedintele Iohannis, deci suspendarea, din punctul nostru de vedere, nu este fezabilă şi nici nu am susţine un astfel de demers, fiindcă nu a încălcat Constituţia”, a spus liderul UDMR.