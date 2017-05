Războiul din ALDE, închis cu trei excluderi

SORIN LUPSA

Delegaţia Permanentă a ALDE a decis ieri excluderea din partid a fostului vicepremier Daniel Constantin. Decizia este una definitivă, iar alături de acesta au mai fost excluși din ALDE deputaţii Mircea Banias şi Eugen Durbacă.

Conducerea ALDE a decis excluderea din partid a lui Daniel Constantin, după ce Biroul Politic Executiv al liberal-democraţilor a luat o decizie similară joia trecută. Din 96 de membri prezenţi, 92 au votat pentru excluderea lui Constantin şi 91 pentru excluderea susţinătorilor acestuia, deputaţii Mircea Banias şi Eugen Durbacă. „Nu au fost făcute şi alte propuneri de excluderi. A fost o săptămână în care s-a încercat o mediere cu doi dintre cei aflaţi aici pe listă, care au depus anumite acţiuni împotriva partidului în justiţie, dar din păcate nu s-a putut ajunge la niciun rezultat şi atunci am fost nevoiţi să luăm această decizie”, a anunţat vicepreşedintele ALDE, fostul ministru al Economiei, Andrei Gerea. Partidul lui C.P. Tăriceanu, rezultat în urma fuziunii dintre PLR şi PC, s-a ales cu 29 de parlamentari după alegerile din decembrie 2016, însă va rămâne cu doar 26 după decizia luată ieri. „Majoritatea parlamentară nu va fi afectată, dar, personal, eu regret că s-a ajuns în situaţia asta. Sincer, regret. Îmi pare rău că domnul Tăriceanu şi domnul Daniel Constantin nu au reuşit să găsească în aceste luni, după ce am câştigat alegerile şi am format coaliţia, o punte care să îi unească. Am lucrat împreună ani de zile, am muncit împreună ani de zile, pentru mine şi cred că pentru mulţi colegi de-ai mei nu e în regulă că Daniel Constantin nu mai este în conducerea ALDE, nu mai este în Guvern”, a reacţionat Liviu Dragnea. Daniel Constantin şi susţinătorii săi au contestat în instanţă convocarea Congresului ALDE în urma căruia C.P. Tăriceanu a fost ales preşedinte unic al formaţiunii. Contestaţia a fost respinsă pe 13 aprilie la Tribunalul Bucureşti, iar o decizie finală va fi luată pe 18 mai de către Curtea de Apel. „Sunt proceduri în instanţă pe care le voi susţine în continuare alături de cei care sunt alături de mine. În perioada următoare voi decide împreună cu ei calea pe care vom merge”, a anunţat Constantin.