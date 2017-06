Scandal uriaș la Primăria Capitalei. Reacția Gabrielei Firea

Un scandal uriaș a avut loc la Primăria Capitalei. Mai mulți cetățeni au intrat cu forța în sala de ședințe. Oamenii au forțat ușile și bariera făcută de polițiști, fiind nemulțumiți că nu li s-a permis accesul de la început.

În urma incidentului, Gabriela Firea a avut o intervenție telefonică la Antena 3, pentru a explica situația.

”Am început ședința de Consiliu General la ora 12 și câteva minute, am discutat despre câteva proiecte de pe ordinea de zi. Totul părea normal, consilierii generali votau, când s-a auzit foarte mult zgomot. Am fost informați că au pătruns în instituție mai multe persoane, aduse de către consilierii USR. Aceștia au lovit un polițist și am fost nevoiți să sunăm la ambulanță. Este incredibil ca într-o instituție publică să se pătrundă cu forța. De la începutul mandatului și până acum consilierii USR au făcut doar scandal în ședințele de consiliu general, iar acum au adus 20 de cetățeni independenți, care au forțat intrarea instituției publice. Vom face plângere penală. ”, a declarat Primarul General al Capitalei.

Sursa: antena3.ro