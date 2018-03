Senatul a votat desființarea Academiei lui Gabriel Oprea

Senatul a adoptat o propunere legislativă de abrogare a legii privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe ale Securităţii Naţionale. Inițiativa i-a aparținut senatorului PMP Traian Băsescu, acesta declarând că Academia în cauză este doar o sinecură pentru băieții șmecheri.

Propunerea a fost adoptată cu 98 de voturi ”pentru”, două ”împotrivă” și o abținere, precizează stiripesurse.ro.

"Am lansat această iniţiativă legislativă constatând inutilitatea unei instituţii care nu are decât statutul de instituţie clientelară. Această Academie a Ştiinţelor Securităţii Naţionale s-a înfiinţat în 2012 ca Academie de Ştiinţe Militare, ceea ce era cu totul altceva. Între timp, prin OUG, şi prin hotărâri de guvern, a devenit ASSN, nume extrem de pompos, şi mai ales a făcut din funcţionari ai acestei academii, care puteau fi chiar şi profesori universitari, peste noapte, (...) academicieni cu rentă viageră, exact ca un membru al Academiei Române. (...) Ca argument pentru desfiinţare: valoarea ştiinţifică este zero prin calitatea academicienilor acestei instituţii. Vreau să vă dau un element: există un indice de consacrare academică care se numeşte Indicele Hirsch. (...) Vreau să ştiţi că acest indice a fost adoptat şi de instituţiile româneşti (...). Situaţia la ASSN - (...) pentru domnul Mihalache Sorin Dan, academicianul nostru de la Londra - indicele H este 0. (...) Cel mai mare indice dintre cei 21 de academicieni îl are Curaj Adrian, fost ministru al Educaţiei, care are indice 8, dar niciun element ştiinţific din lucrările care l-au dus la indice 8 nu este legat de ştiinţele securităţii naţionale (...). Media indicelui academic la ASSN este 2", a afirmat Băsescu la dezbaterea proiectului din plenul Senatului.



Potrivit lui Băsescu, "această instituţie compromite ideea de învăţământ de securitate naţională în România".



Propunerea legislativă adoptată de Senat, în calitate de primă cameră sesizată, cu 100 de voturi 'pentru', 2 'împotrivă' şi o abţinere în forma amendată chiar de iniţiator, prevede că "se desfiinţează ASSN, ca for naţional de consacrare ştiinţifică, aflată în coordonarea ştiinţifică a Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne şi Serviciului Român de Informaţii, cu sediul în municipiul Bucureşti, Şos. Panduri nr.68-72, sectorul 5, în termen de 5 zile de la data publicării în Monitorul Oficial, partea I".



"Patrimoniul ASSN se distribuie proporţional cu contribuţia către cele trei instituţii tutelare care coordonează activitatea ştiinţifică a Academiei de Ştiinţe ale Securităţii Naţionale, Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne şi Serviciul Român de Informaţii, şi se stabileşte prin Hotărâre a Guvernului (...) Personalul Academiei de Ştiinţe ale Securităţii Naţionale se distribuie proporţional cu contribuţia către cele trei instituţii tutelare, Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne şi Serviciul Român de Informaţii, şi se stabileşte prin Hotărâre a Guvernului, şi va fi încadrat în limita numărului maxim de posturi aprobat pentru instituţia care preia activitatea acestora, beneficiind de drepturile salariale acordate, potrivit legii, pentru categoriile de funcţii din cadrul instituţiei publice respective. (...) Arhiva ASSN va fi depusă la Arhivele Naţionale ale României, Direcţia Municipiului Bucureşti, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi", se mai arată în actul normativ adoptat de Senat.



Propunerea legislativă va intra în dezbaterea Camerei Deputaţilor, cu rol decizional în acest caz. AGERPRES