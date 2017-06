Tăriceanu: BPC al ALDE a decis excluderea din partid a lui Remus Borza

DIANA OROS

Biroul Politic Central al ALDE a decis, cu majoritate, excluderea din partid a lui Remus Borza, după ce acesta a votat împotriva demiterii Guvernului Grindeanu la moţiunea de cenzură, a anunţat, luni, liderul formaţiunii politice, Călin Popescu-Tăriceanu.



"Am şi o veste mai puţin plăcută, ca întotdeauna când este vorba despre astfel de subiecte. Biroul Politic Central a votat în majoritate, au fost şi câteva voturi împotrivă, pentru propunerea de excludere a domnului Borza - care va fi înaintată Delegaţiei Permanente a ALDE - pentru modul în care a votat la moţiunea de cenzură", a afirmat Tăriceanu.



Deputatul ALDE Remus Borza a anunţat, pe 21 iunie, că a votat împotriva moţiunii de cenzură şi că riscă excluderea din partid.



"Am votat la vedere, conform directivelor partidului. Şi, evident, am votat împotriva moţiunii de cenzură. Nu am găsit niciun temei sau un argument rezonabil şi raţional pentru care să demitem un guvern pe care tot noi l-am pus în urmă cu cinci luni, să trimitem acasă un guvern care şi-a făcut datoria faţă de ţară, un guvern care a performat. Să nu uităm totuşi rezultatele spectaculoase la 5 luni de zile, cea mai mare creştere economică din Europa - 5,7%, de 3 ori mai mare decât media la nivel european. Guvernul ăsta Grindeanu atât de detestat astăzi şi de indezirabil pentru unii a creat totuşi în 5 luni 110.000 de locuri noi de muncă. Avem cea mai mică inflaţie din Europa 0,4%, un ritm foarte bun în ceea ce priveşte investiţiile străine la 5 luni - 1,5 miliarde de euro şi evident cea mai mică rată a şomajului în ultimii 20 de ani", a explicat Borza decizia sa.



El a precizat că nu l-a anunţat înainte pe preşedintele ALDE despre intenţia sa de vot.



"N-am anunţat. Nici nu văd de ce să anunţ. Fiecare vot este al parlamentarului. Nu ar trebui să fie viciat, nu ar trebui să fie deturnat de către partid. Până la urmă suntem parlamentari ai României şi evident că trebuie să avem propria noastră judecată şi evaluare în ceea ce priveşte o hotărâre. (...) E posibil la acest moment, prin perspectiva acestui vot, să devin eu la rândul meu indezirabil faţă de ALDE, incomod eram oricum faţă de partid şi risc probabil excluderea din ALDE sau eventual voi lua eu la rândul meu o opţiune să merg în altă parte", a spus el.

Sursa: www.agerpres.ro