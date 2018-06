Tăriceanu: România a devenit, cu ajutorul DNA, ţara cea mai coruptă din Europa

Preşedintele ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, a declarat, marţi, la Cluj, că, prin numărul mare de cazuri instrumentate de DNA, în special pentru abuz în serviciu, România a ajuns să fie considerată ţara cea mai coruptă din Europa.



"La noi, toată lumea a fost acuzată (...). Dosarele instrumentate la DNA pe corupţie, cred că 90% sunt pe abuz în serviciu, care este considerată ca o infracţiune conexă corupţiei. Alţii nici măcar nu sunt acuzaţi direct ei pentru abuz în serviciu, ci participare indirectă la abuz în serviciu. Toate lucrurile acestea au transformat România într-un exemplu pe care eu îl deplâng, adică România a devenit, cu ajutorul DNA, ţara cea mai coruptă din Europa, prin numărul de cazuri de corupţie raportate, că noi raportăm şi ăia îşi imaginează toate grozăviile", a spus Călin Popescu Tăriceanu într-o conferinţă susţinută alături de noul senator ALDE Marius Nicoară şi de deputatul Steluţa Cătăniciu, preşedintele ALDE Cluj.



În context, el a explicat de ce au fost modificate codurile penale.



"Codurile penale şi codurile de procedură penală, în loc să fi fost supuse, la momentul adoptării, unui proces de dezbatere în parlament, ele eu fost create în birouri sau laborator de un grup de specialişti (...) Şi au fost adoptate nu pe repede înainte, ci pur şi simplu prin ordonanţă de urgenţă. În ultimii ani, am văzut făcute într-adevăr de specialişti, practicieni ai dreptului, adică judecători, profesori universitari, o serie de comentarii critice la adresa acestor coduri. Mai mult decât atât, noi am văzut că aceste coduri au permis abuzurile care s-au petrecut în ultimii ani, ai Justiţiei. Un exemplu mai facil care îmi vine la îndemână este cel al abuzului în serviciu. După cum ştiţi, abuzul în serviciu nici măcar nu este incriminat în alte ţări din Europa", a completat preşedintele ALDE.



Călin Popescu Tăriceanu a mai spus că a venit la Cluj în special cu ocazia trecerii senatorului Marius Nicoară de la PNL la ALDE.



"Am venit astăzi la Cluj cu o ocazie bine conturată şi motivată, este vorba despre decizia vechiului meu coleg Marius Nicoară (...) să devină membru ALDE şi să se alăture ALDE, singura formaţie autentic liberală din România", a afirmat liderul ALDE.



La intrarea în sediul ALDE Cluj, precum şi la ieşire, Călin Popescu Tăriceanu, senatorul Marius Nicoară şi ceilalţi lideri ai formaţiunii au fost întâmpinaţi de un grup de circa zece protestatari care au scandat, printre altele, 'Ruşine, ruşine să vă fie', 'Hoţii', 'Justiţie, nu corupţie', 'Demisia'.



De asemenea, protestatarii au purtat pancarte cu mesaje precum 'Cluj, toţi în stradă pentru Justiţie', 'ALDE a mai câştigat încă un penal', 'Legi pentru cetăţeni! Nu pentru politicieni'. AGERPRES