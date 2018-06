Foto: Lucian Alecu

USR cere demiterea ministrului de Interne, Carmen Dan, şi a şefului Jandarmeriei, Sebastian Cucoş, pentru modul în care au acţionat forţele de ordine la protestele de miercuri seară din Piaţa Victoriei, a declarat, joi, preşedintele USR, Dan Barna.



"USR cere ferm şi explicit demisia doamnei Carmen Dan, ministru de Interne, şi a şefului Jandarmeriei Române, domnul Sebastian Cucoş, pentru că cei doi au transformat de ieri Jandarmeria Română în braţul armat al lui Liviu Dragnea. Este inadmisibil pentru un stat european ca Jandarmeria să se comporte ca înainte de anii '90 şi să devină un instrument care acţionează la comanda unui partid politic. Ieri, în plenul Parlamentului, doamna Carmen Dan a precizat că protestatarii ar trebui băgaţi în dubă şi la câteva ore, la Piaţa Victoriei, în cadrul unui protest paşnic, cum au fost toate protestele din ultimul an şi jumătate care au fost generate de politica PSD, oamenii au început să fie băgaţi în dube precum într-un stat dictatorial", a afirmat Barna la o conferinţă de presă.



El a spus că ceea ce s-a întâmplat în Piaţa Victoriei arată "legătura evidentă între ordinul ministrului Carmen Dan şi modalitatea în care Jandarmeria a acţionat pentru prima dată în afara oricărei modalităţi paşnice de supraveghere sau de protejare a unui conflict".



"Au venit forţe speciale, a fost practic o demonstraţie de forţă a statului poliţienesc în care PSD încearcă să tranforme România", a adăugat Barna.



Liderul USR a mai spus că "este foarte grav că PSD a început represiunea împotriva presei", anunţând că USR va cere cercetarea disciplinară a celor patru deputaţi PSD care au agresat jurnalişti în Parlament.



"Ceea ce s-a întâmplat ieri după plen, există înregistrări, a fost că Liviu Dragnea a fost protejat de către deputaţi PSD prin îmbrâncirea jurnaliştilor care voiau doar să-i adreseze întrebări. Practic, ieri, deputaţi din Parlamentul României, câţiva deputaţi PSD au împrăştiat umeri, coate şi îmbrânceli jurnaliştilor, ceea ce este un lucru extrem de grav. Practic, e greu de explicat situaţia în care a ajuns România în momentul de faţă. Dacă în urmă cu un an şi jumătate, în decembrie 2016, România era un stat normal, în opinia mea, în un an şi jumătate am devenit un stat în care violenţa este promovată ca şi politică de stat. (...) În ceea ce priveşte cei patru parlamentari care au îmbrâncit şi au agresat jurnalişti în Parlament, vom cere cercetarea lor disciplinară - vorbim de Dorel Căprar, Vlad Bontea, Ilie Toma şi Cristian Buicu. PSD, în momentul de faţă, instaurează în România violenţa în formele sale şi fizice, şi simbolice, ceea ce este un lucru extraordinar de grav", a susţinut Barna.



El s-a referit şi la jurnalistul german care a fost ridicat de jandarmi din Piaţa Victoriei.



"Jurnalistul german Paul Wagner a fost ridicat exact ca în dictaturile sud-americane, a fost pur şi simplu extras din mulţime pentru că este autorul unui reportaj foarte crunt de adevărat despre ce este în Teleorman şi despre faptul că oamenii de acolo spun că aici nu mai avem decât pe Dragnea. În momentul în care jurnalişti care desfăşoară anchete jurnalistice simple, normale sunt pescuiţi din mulţimi de către organele de represiune ale statului, e clar că ne îndreptăm spre o dictatură, o dictatură a forţei", a subliniat Barna.



USR a pregătit un proiect de lege referitor la adunările publice, pe care speră să îl depună până la finalul sesiunii, astfel încât "ceea ce s-a întâmplat aseară în România să nu mai aibă loc".



La conferinţa de presă a fost prezent şi Anton Cupcea, un participant la protestele din Piaţa Victoriei, care a prezentat un film în care apărea târât de jandarmi.



"Ieri, în timpul mitingului, jandarmii au avut o atitudine foarte ostilă de la început fără niciun rost", a spus acesta, povestind că a fost agresat de forţele de ordine.



"Mi-au sărit doi jandarmi din spate, m-au târât pe jos câţiva metri, mi-au întors mâinile la spate şi m-au aruncat într-o dubă, după cinci secunde mi-au zis să mă dau jos din dubă. Nu am înţeles mişcarea, m-au percheziţionat, nu au găsit nimic, mi-au luat datele din buletin şi mi-au zis că pot să plec, mi-au zis că o să primesc acasă o amendă", a spus acesta.



Peste 6.000 de persoane au protestat miercuri seară în Piaţa Victoriei. Primul incident a avut loc după ce o parte dintre protestatari au încercat să ocupe carosabilul. Jandarmii au intervenit în forţă şi au extras câţiva manifestanţi, pe care i-au urcat în dube. AGERPRES