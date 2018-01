Viata de politician lasat la vatra

Nu de mult, aveau în mâinile lor resursele ţării, camerele televiziunilor le acompaniau aproape fiecare apariţie, şi cum politica la noi se confundă cu prosperitatea în cele mai multe cazuri, nici componenta financiară nu reprezenta o problemă pentru aceşti privilegiaţi. Din ce trăiesc însă astăzi câţiva dintre foştii politicieni care nu mai ocupă funcţii publice, rămâne o întrebare pe care mulţi ne-o punem atunci când le mai auzim episodic numele pronunţate în media.

Elena Udrea, Sebastian Lăzăroiu, Sebastian Vlădescu, Theodor Paleologu, Crin Antonescu, Ludovic Orban şi Traian Igaş sunt şapte dintre corifeii de pe scena politică autohtonă a ultimilor ani, personaje care au ocupat demnităţi care le-au oferit influenţă şi prestigiu. În prezent însă, niciunul dintre numele de mai sus nu mai ocupă o funcţie publică, deşi niciuna dintre figurile menţionate nu ezită să iasă cu câte vreo declaraţie politică atunci când este „convocată” de presă sau de televiziuni, semn că pasiunea pentru luminile camerelor nu se uită, iar atunci când sunt întrebate despre situaţia lor actuală, fostele „vedete” politice spun că nu trec prin momente tocmai roz. Totodată însă, atunci când cei care au ocupat cândva funcţii publice sunt întrebaţi dacă vor să revină în politică, răspunsurile date de ei nu sunt foarte optimiste. Un caz special îl reprezintă Ludovic Orban care, deşi preşedinte al PNL, nu deţine o funcţie de demnitar care să-i aducă un venit. Astfel că Orban a trebuit să se orienteze către sectorul privat pentru a-şi câştiga existenţa. Deşi marele sociolog italian Vilfredo Pareto spunea că singura misiune asumată de o elită politică este de a-şi perpetua prezenţa într-o structură de putere şi că despărţirea de această postură este întotdeauna dificilă, unele dintre figurile politice care ieri ocupau prim-planul de pe scena politică din România nu par a mai fi motivate să revină în politică. Fie că este vorba de un dosar penal sau de alt impediment, efectul pare a fi decisiv în influenţarea acestora.Totuşi, când sunt întrebaţi din ce îşi câştigă pâinea în prezent, aceştia dau răspunsuri evazive şi cuminţi, lăsând impresia că au strâns suficient în perioada când erau în activitate politică şi pot beneficia de un confort la care cei mai mulţi români nu visează.

Elena Udrea, fostul ministru al Turismului şi Dezvoltării Regionale, „la femme fatale” a Guvernului Boc, pare a nu trece prin perioada cea mai prielnică a vieţii sale. Deşi s-a recăsătorit recent, aceasta are o condamnare dată de ÎCCJ la 6 ani de închisoare, sentinţă care nu este însă definitivă. În ceea ce priveşte veniturile sale actuale, Udrea ne-a spus că trăieşte de pe urma firmelor pe care le deţine şi dintr-o chirie de care beneficiază. „Trăiesc din societăţile pe care le am şi dintr-o chirie, în rest, nu am voie să vând, totul este sub sechestru. Nu intru în detaliu”. Mai mult, Udrea intenţionează să se implice într-o afacere de imobiliare: „Sunt mulţumită, mi-am dezvoltat activitatea de business, în imobiliare, sunt la început”. Nu în ultimul rând, ea ne-a mărturisit că nici conturile cu politica nu sunt întru totul încheiate: „Mai am câteva lucruri de rezolvat şi după, vedem”.

Sebastian Lăzăroiu, fostul consilier al lui Traian Băsescu şi fost ministru al Muncii, pare a fi ales drumul literaturii. Acesta şi-a lansat o carte la editura Polirom, un volum de ficţiune „Balena albastră”, şi ne-a declarat că intenţionează să rămână fidel activităţii publicistice. „În momentul de faţă este singura mea preocupare. Bine, mă mai ocup cu nişte sondaje de opinie în Republica Moldova, unde ofer consultanţă, dar cam atât”. În ceea ce priveşte spectrul revenirii în politică, Lăzăroiu este ferm şi ne-a spus că politica l-a învăţat un singur lucru, şi anume „să nu se mai întoarcă niciodată acolo”.

Fostul ministru al Finanţelor în Guvernul Boc 2, Sebastian Vlădescu, nu pare nici el tentat să revină în politică. Împotriva acestuia DIICOT a început urmărirea penală în dosarul Rompetrol II, decizie care l-a determinat pe Vlădescu să ne spună că nu doreşte să mai aibă vreun contact cu politica pentru că „este vremea celor tineri”. În ceea ce priveşte sursa sa actuală de trai, acesta ne-a spus că este „antreprenor privat, ca întotdeauna”, dar că nici aici lucrurile nu stau roz. „Am un dosar penal legat de Rometrol, şi din cauza lui merge dificil treaba şi ca antreprenor. Când ai o pată, lumea se uită altfel la tine. Nu contează ce ai făcut, contează pata”, mărturiseşte Vlădescu.

Fostul ministru al Culturii Theodor Paleologu nu mai ocupă nici el astăzi vreo funcţie publică. În prezent, acesta ne-a declarat că se dedică şcolii private pe care a înfiinţat-o. „Eu fac ce fac din 1997, predau. În 2013 am creat la mine acasă o şcoală privată şi total independentă. De când nu mai sunt deputat, mă pot dedica exclusiv Casei Paleologu”. În ceea ce priveşte relaţia sa cu politica, fostul membru PNL a spus: „Deocamdată, nu”. După ce în vara anului trecut, acesta a fost exclus din partid şi a stat departe de politică, declară acum că „are sentimentul că a scăpat de o corvoadă”.

Nici pentru Traian Igaş, fostul ministru de Interne din partea PDL în Cabinetul Boc 2, revenirea în politică nu reprezintă o opţiune în perioada următoare. Acesta ne-a declarat că în momentul actual, deşi la bază este jurist, a revenit la „prima sa iubire”, lumea afacerilor. Acesta este acţionar asociat al firmei Costello 2000 SRL, companie care se ocupă cu prelucrarea lemnului. Mai departe, se declară dezamăgit de ce vede că se întâmplă în politica românească, şi ne-a spus că, până în 2020 cel puţin, nu se pune problema să revină.

Dosarul penal care i s-a deschis lui Ludovic Orban în 2016 l-a împiedicat să mai candideze pentru un mandat de parlamentar, aşa că liberalul a trebuit să-şi caute altă sursă de existenţă decât indemnizaţia de deputat. ”Sunt director de dezvoltare la o societate, prefer să nu îi dau numele. Eu prefer să nu îi dau numele și numai dacă am un acord expres din partea acestei societăți. Nu face nicio afacere cu statul și nu e controversată. Investigați, că nu am absolut nicio temere din punctul ăsta. Câștig venituri decente, legale”, preciza Orban, în iulie, într-un interviu pentru B1.

Fostul preşedinte liberal Crin Antonescu îşi foloseşte timpul liber pentru a se dedica studiului. „Nu fac nimic care să fie de interes public și lucrul pe care îl savurez cel mai mult în actuala mea situație e tocmai acesta că pot avea o viață privată. În linii mari, preocupările mele sunt legate de citit, de studiat niște lucruri pe care de ani de zile doream să le aprofundez și pe care nu am avut răgazul să le adâncesc”, declara Antonescu, într-un interviu acordat în iunie pentru Jurnalul.