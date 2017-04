Victor Ponta a vorbit despre întâlnirile SECRETE cu SRI, SIE și Băsescu. Ce se discuta la partidele de tenis cu șefii serviciilor

Victor Ponta a recunoscut tot, luni seara, la B1 TV. Fostul premier a spus că a jucat tenis la vilele SRI cu șefii serviciului, alături de Liviu Dragnea, George Maior și Florian Coldea. Ponta anunță că a îngropat securea războiului cu Dragnea, după ce șeful său din PSD și-ar fi dat seama că s-ar putea ajunge la lucruri grave.

Ponta a declarat și de ce l-a amenințat cu demiterea pe Florian Coldea, dacă ar fi ajuns președintele României și că în întâlnirile sale private s-a văzut cu șefi din SIE, BNR, dar și cu Traian Băsescu.

”Am fost la tenis cu domnul Dragnea și cu alți oameni. Lucrurile care erau de rău pentru amândoi s-au oprit. A fost o răutate a mea. A înțeles că nu e bine să povestim lucruri unul despre altul că ne facem rău. Am băut și vin din ăla, "Opus One", pe care Dragnea i-l ducea lui Florian Coldea. Vorbeam discuții private cu cei cu care jucam tenis. Eram nemulțumit pentru că se crease un sistem paralel de putere, de aceea l-am amenințat pe Florian Coldea că îl voi demite. Au fost lucruri pe care le-am știut și lucruri pe care nu le-am știut. Eu am încercat, ca premier, să fiu eficient, să am mai multe informații ca să iau deciziile corecte. Cu SRI, cu SIE, cu BNR, m-am văzut în întâlniri private. Și cu Băsescu m-aș fi văzut dacă aș fi avut încredere în el. De altfel, și cu el m-am întâlnit la evenimente private”, a declarat Ponta.