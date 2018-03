APEL al Salvamont Romania - Dispeceratul National Salvamont, pentru salvarea păsărilor și animalelor afectate de frig

Salvamont Romania - Dispeceratul National Salvamont publică pe pagina sa de Facebook un apel in care spune că: ”daca sunteţi martori la astfel de situaţii, cu pasări sau animale afectate de frig, vă rugăm să anunţaţi evenimentul asociaţiilor de protecţie a animalelor sau la SNAU 112. Salvamontiştii , in judetele in care isi desfasoara activitatea curenta, vor putea sprijini recuperarea acestora, avem dotarea şi pregătirea necesară pentru a ne deplasa in zone greu accesibile, pe schiuri de tura, cu rachete de zăpadă sau cu colţari, de a urca in arbori sau de a interveni în ape îngheţate”.

Berzele surprinse de vremea deosebit de rece de la începutul primăverii contează pe solidaritatea fără precedent a bulgarilor care au ajutat aceste păsări să poposească... în sufrageriile lor, informează AFP.



"Alaltăieri am găsit cinci berze îngheţate lângă drumul care ducea spre sat. Le-am luat acasă, am aprins aragazul şi le-am hrănit cu peşte", a declarat miercuri Safet Halil, un locuitor în vârstă de 53 de ani din Zaritsa, localitate din nord-estul Bulgariei.



Gestul bărbatului, angajat la compania de întreţinere a drumurilor, a declanşat luni un val de susţinere în media de socializare, acesta fiind urmat de alte exemple similare. Peste patruzeci de berze au fost găzduite în locuinţele locuitorilor din zonă, în garaje sau în hambare.



Conform specialiştilor, îngheţarea aripilor acestor păsări le-au forţat să îşi petreacă nopţile pe sol ele nemaiputându-se adăposti în copaci.



"Este prima oară când vedem atât de multe berze aflate în dificultate în Bulgaria", a declarat miercuri Hristina Klisurova de la centrul pentru protecţia faunei sălbatice Green Balkans din Stara Zagora.



Klisurova a făcut însă un apel la televiziunea publică din Bulgaria ca populaţia să ia în găzduire "doar berzele care se află în dificultate, rănite sau cu aripile îngheţate" şi să le elibereze în natură imediat ce acest lucru devine posibil.



Din cauza vântului foarte rece, a temperaturilor negative şi a furtunilor de zăpadă prognozate până la sfârşitul săptămânii, Safet a declarat că cele cinci berze vor rămâne în locuinţa sa încă câteva zile.



"Sunt minus trei grade Celsius astăzi, iar vremea se înrăutăţeşte", a spus el. "Am primit deja câteva ciupituri cu ciocul pe mâini", a glumit el.



Bulgaria a înregistrat în 2016 aproape 6.000 de cuiburi locuite de berze, cu circa 1.000 mai multe decât în urmă cu zece ani.



În România, peste 200 de păsări mici, multe dintre ele sturzi cântători, au fost găsite săptămâna aceasta moarte din cauza frigului, a declarat pentru AFP Ovidiu Bufnilă de la Societatea Ornitologică Română.



În unele zone din ţara noastră, unde este mai frig, berzele au dificultăţi de deplasare. Din informaţiile deţinute de cei de la "Prietenii Berzelor", sunt sute de berze în nordul Moldovei, în judeţul Dolj, în Brăila. Unii oameni din aceste zone au sunat la ONG-ul din localitatea Cristian, judeţul Sibiu, cu solicitarea să meargă să le ia pe aceste berze expuse la frig. Aceste păsări au capacitatea de a face faţă zăpezii, numai exemplarele mai slabe nu rezistă la frig şi acelea trebuie adăpostite la căldură.AGERPRES