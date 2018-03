Crescuţi pentru export: unu din cinci tineri părăseşte România

John Rowley/Getty Images People walking through airport, silhouette (focus on aeroplane) People walking through airport, silhouette (focus on aeroplane)

Peste 12 la sută dintre cetăţenii României au plecat din ţară, iar în ultimii 10 ani creşterea a fost mult accelerată. Pentru grupele de vârstă cuprinse între 25 şi 39 de ani incidenţa este de peste 20 de procente, conform Monitorului Social, care a prelucrat datele statistice de la INS. Pe regiuni de dezvoltare, exodul cel mai mare al populaţiei a fost consemnat în Regiunea Nord-Est.

De la intrarea României în Uniunea Europeană, în fiecare an au părăsit ţara în medie 110.000 de români. Astfel, din 2007, când erau înregistraţi peste 1,4 milioane de emigranţi am ajuns astăzi la mai mult de 2,5 milioane din cetăţenii cu domiciliul în România, dar care de fapt au plecat în străinătate pentru o perioadă mai mare de un an. Dacă la nivel naţional fenomenul reprezintă "numai" 12% din populaţie, la grupele de vârstă 25 - 39 de ani, perioada cea mai activă din punctul de vedere al forţei de muncă şi al fertilităţii, incidenţa este aproape dublă.

Chiar şi la grupele de vârstă cuprinse între 60 şi 85 de ani se înregistrează o migraţie de până la 5%, iar în rândul copiilor cu vârste cuprinse între 0 şi 19 ani rata de părăsire a ţării este de 6 procente.

Conform datelor furnizate de Monitorul Social, pe regiuni de dezvoltare, ponderea persoanelor plecată din ţară indică cea mai mare migraţie în zona Moldovei şi cea mai mică în zona Munteniei. Astfel, din Regiunea Nord-Est a plecat - 17,7% din migraţia înregistrastă la nivel naţional, din Regiunea Sud-Est - 14,4%, din Regiunea Centru - 11,4%, din Regiunea Vest - 10,9%, din Regiunea Sud-Vest Oltenia - 10% , din Regiunea Nord-Vest - 9,4%, din Regiunea Bucureşti-Ilfov - 8,9% şi din Regiunea Sud-Muntenia - 7,4%.

În ce priveşte ponderea persoanelor plecate din ţară, pe medii rezidenţiale, din mediul urban au plecat 15,9% din populaţie, iar din mediul rural 6,1%.

În 2017, populaţia României după domiciliu era de 22.222.894, iar populaţia rezidentă era de 19.644350 de locuitori, potrivit Monitorul Social.