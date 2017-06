De ce să alegem o agenție de turism? Pericolele la care ne expunem prin rezervarea unor produse neverificate

În ultimul timp, problemele apărute pe piața agențiilor de turism din România au creat un trend negativ, de neîncredere din partea clienților. Unii români sunt îndrumati greșit către a-și face singuri rezervări direct de pe site-uri sau prin intermediul unor binevoitori care susțin că se pricep mai bine la turism decât agențiile.

Puțini înțeleg pericolele la care se expun, prin eliminarea agențiilor de turism din planificarea vacanțelor mult așteptate, iar cei mai mulți ajung să-și dea seama de greșelile pe care le fac abia atunci când își compromit vacanțele. “Mirajul câștigului financiar și problemele pieței i-au determinat pe mulți să-și facă singuri rezervări, dar astfel apar foarte multe probleme. În primul rând, dacă ar compara totalul cheltuielilor pentru o vacanță cumpărată printr-o agenție de turism serioasă și banii pe care-i scot din buzunar pentru o vacanță planificată fără a apela la o agenție, oricine ar ajunge la un preț mai mare pe cont propriu, pentru servicii eventual similare. Apoi apar problemele legate de garanțiile pe care doar agențiile le oferă, nu și site-urile. Clienții care apelează la agențiile de turism economisesc și timp și bani. Nu sunt nevoiți să aloce resurse pentru verificarea mai multor prestatori sau a informatiilor legate de condițiile de călătorie, excursii opționale, obiective care nu trebuie ratate. Beneficiază de asistență înainte de a pleca în călătorie și pe tot parcursul acesteia, agențiile oferind garanții suplimentare comparativ cu site-urile de rezervări online. În alegerea unui sejur, prețul nu poate fi singurul element decisiv”, Adriana Motrescu, director general al agenției Perfect Journey, franciză Perfect Tour. Povestea acestei agenții este desprinsă din contextul economic în care se află România în ultimii ani și care afectează inclusiv piața de turism.

Problema falimentelor și a fraudelor

O altă problemă majoră a pieței de turism, în ultimii doi ani, a fost lipsa de încredere a clienților, față de ofertele agențiilor de turism, în urma unor falimente răsunătoare sau a unor fraude ale patronilor de agenții care și-au pierdut licența și au continuat să vândă, fiind în ilegalitate, apoi au fugit cu banii clienților. Oamenii au rămas și fără banii dați, și fără excursiile plătite, apoi s-a generat o tendință negativă, de respingere a intermedierii vacanțelor de către agenții. Sute de turiști au rămas în 2016 și fără vacanțele plătite, dar și fără posibilitatea de a-și recupera banii, după ce două agenții de turism din România și-au închis porțile, peste noapte. Despre a treia s-a aflat că funcționa ilegal, după ce ministrul de resort i-a retras licența. Cele trei, Genius Travel, Mareea Comtur SRL și House of Travel, au avut situații total diferite, dar clienții au avut aceleași pagube. Ultima funcționa ilegal, după ce a rămas fără licență, la începutul lunii august. Deși agenția trebuia să se închidă, proprietarul a luat în continuare banii clienților și s-a ascuns, până când a fost prins de poliție și arestat. În februarie, anul acesta, o altă agenție de turism, FunTrip World, se afla în aceeași situație, iar Ministerul Turismului i-a retras licența, după ce a lăsat un grup folarte numeros de clienți fără o călătorie de business în Dubai.

Cu ce probleme se confruntă agențiile de turism

Piața turismului din țara noastră are, însă, și un exemplu pozitiv, din ultimii ani. Deși agenția a avut conturile blocate de DNA, în decembrie 2015, într-o perioadă cu activitate maximă, când compania face plăți pentru pachetele deja vândute clienților, Perfect Tour nu și-a abandonat niciun client și a reușit să onoreze toate vânzările. Blocajul s-a produs în urma unei decizii de confiscare extinsă, într-un dosar aflat în cercetare la DNA, dar, ulterior, instanța de judecată a dat decizia de deblocare a conturilor. Prea târziu, însă, pentru agenția care a dat faliment, însă fără a-și face clienții să sufere. „Compania Perfect Tour s-a prăbuşit, a rămas însă renumele brandului Perfect Tour şi credibilitatea pe care am câştigat-o pas cu pas de-a lungul anilor. De aceea, dincolo de toate problemele, am fost foarte fericită când s-a găsit cineva care să înţeleagă că toată această muncă nu poate fi lăsată să se piardă. Si aşa am vândut franciza Perfect Tour către agenţia Perfect Journey. În toată această perioadă, m-am străduit, în calitate de francizor, să asigur o tranziţie cât mai lină. Au fost multe de rezolvat: preluarea sucursalelor şi a angajaţilor, transferul de know-how, optimizarea proceselor de lucru, conceperea unor servicii inovative, care să diferenţieze agenţia Perfect Journey de competiţie şi multe altele. Odată cu rezultatele peste aşteptări, într-o perioadă foarte scurtă de timp, transferul de know-how de la francizor la francizat se incheie si ma bucur enorm că brandul Perfect Tour va merge mai departe, oferind clienţilor aceleaşi servicii de calitate cu care s-au obişnuit.”, spune Corina Păcuraru, proprietar Perfect Tour, care acum s-a retras din activitate, dar a lăsat un brand încă funcțional, vândut ca franciză.

De ce sunt costuri mai mici la agenții

Trendul actual încurajează cumpărătorii să-și facă rezervări direct de pe site-urile care nu au același regim ca și agențiile de turism, adică nu verifică, de multe ori, ceea ce vând, nu oferă asigurări și nici nu pot interveni atunci când cumpărătorii semnalează nereguli la hotelurile la care constată că nu au rezervarea făcută, deși au achitat contravaloarea camerelor. O agenție de turism care reușește să rămână pe piață astăzi trebuie să câștige încrederea clienților prin maximă seriozitate și prin servicii care să-i convingă pe oameni că merită să apeleze la un intermediar, pentru a-și cumpăra vacanțele. “Cele mai multe plângeri au fost în legătură cu neconfirmarea serviciilor rezervate online: fie nu există rezervarea lor pentru că nu a fost achitată în avans, fie nu reușesc să găsească transferul sau pierd conexiunea din pricina întârzierilor avute de companiile aeriene și nu reusesc să ia legătura cu reprezentanții site-ului de pe care au achiziționat serviciile. Sunt situații în care rezervă servicii ce nu pot fi modificate și nu au răbdarea necesară pentru a citi termenii și condițiile, neștiind ce au cumpărat. Un agent de turism se asigură că transmite toate informațiile legate de sejur înainte de încheierea contractului de servicii și evidențiază condițiile restrictive, astfel încât să se asigure ca oferă cea mai bună variantă clientului care îi solicită serviciile. Mai mult, a porni de la presupunerea că a apela la o agenție de turism înseamnă din start un cost suplimentar este o concepție greșită. Consultanții de turism pot oferi cea mai bună ofertă tarifară. Contractele negociate le acordă acest avantaj”, mai explică Adriana Motrescu.