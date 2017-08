Doina Pană, Ministrul Apelor şi Pădurilor : Vom asigura 4 milioane metri cubi de lemn de foc pentru populaţie în această iarnă

Ministrul Apelor şi Pădurilor, Doina Pană, a declarat vineri, într-o conferinţă de presă susţinută la Bistriţa, că din pădurile statului vor fi asigurate, pentru această iarnă, circa 4 milioane metri cubi de lemn de foc pentru populaţie, cantitate care acoperă, însă, doar o cincime din necesar.



Doina Pană a organizat la Bistriţa o dezbatere cu tema valorificării masei lemnoase din pădurile proprietate publică, la care au fost prezenţi reprezentanţi ai Romsilva, ai administratorilor de păduri, ai producătorilor de mobilă şi ai Consiliului Concurenţei.



Ministrul a afirmat că a reuşit să îi convingă pe cei din sectorul silvic că este nevoie de acest "compromis", privind asigurarea a 4 milioane mc de lemn de foc exclusiv pentru populaţie.



"Am mers pe ideea ca tot ce înseamnă produse principale se vor scoate în continuare la licitaţie, asta înseamnă în jur de 6-6,5 milioane mc, dar tot ce înseamnă produse accidentale, produse în urma igienizării, rărituri, pe acestea să le exploateze Romsilva în regie proprie sau cu prestări servicii. Deci agenţii economici pot participa, dar ca prestare serviciu. Scot lemnul la rampă - acesta este lemn de foc, acesta este buştean - şi de acolo încolo pot licita, deci nu i-am scos de tot din cele circa 4 milioane mc care ar intra în această categorie, să meargă pentru lemnul de foc. (...) Într-un final, am ajuns la concluzia că de fapt trebuie făcut acest compromis, mai ales că în Codul Silvic scrie de mult, din 2015, la articolul 60 - asigurarea cu prioritate a lemnului de foc pentru populaţie", a spus Pană.



Ministrul a explicat că necesarul de lemn de foc pentru populaţie este de cinci ori mai mare şi că nu poate fi asigurat doar din pădurile statului.



"Nu putem asigura întregul lemn de foc de care are nevoie populaţia, pentru că noi, în România, avem 3,5 milioane de gospodării care se încălzesc cu lemn de foc şi, dacă punem numai 6 mc pe iarnă, înmulţim şi vedem că ne dă vreo 21 milioane mc. Ori, noi exploatăm legal în România 17-18 milioane mc în total. Ar însemna să nu mai facem nici mobilă, să nu mai facem nimic, ci totul să fie lemn de foc, ceea ce nu se poate. Dar ce vrem noi este ca ce este lemn de foc să meargă întâi spre populaţie. Aceste reglementări nu le-am putut face decât pentru ce înseamnă pădurea statului, pentru că nu putem intra să reglementăm ce se întâmplă cu pădurea privatului", a declarat Pană.



Întrebată dacă poate garanta că nu va mai exista o criză a lemnului de foc în această iarnă, Doina Pană a spus că nu poate oferi o astfel de garanţie.



"Nu (nu pot garanta - n.r.). Eu pot să garantez că va exista o anume cantitate, cât putem exploata legal din pădurile statului, de lemn de foc, care să meargă la cetăţean la un preţ corect, dar nu este suficient", a afirmat Pană.



Ministrul Doina Pană consideră că este nevoie de găsirea de soluţii alternative pentru încălzirea gospodăriilor care în prezent folosesc lemn de foc, una dintre acestea, pe termen mediu, fiind dezvoltarea pe biomasă - aspect de care se poate ţine cont la elaborarea noii legi a biomasei, aflate în Parlament.



Ministerul Apelor şi Pădurilor pregăteşte o hotărâre de guvern privind valorificarea masei lemnoase din pădurile statului, proiectul putând fi consultat pe site-ul instituţiei până în data de 4 septembrie. AGERPRES